V katerih slovenskih občinah boste lahko uzrli ognjemet?

Veliko slovenskih občin je upoštevalo pozive Arsa, naj se odpovedo ognjemetom. Denar so raje namenile drugim občinskim ali dobrodelnim projektom. Druge so k bolj čistemu okolju prispevale tako, da so se odločile za krajše ali bolj ekološke ognjemete, nekaj pa jih pri ognjemetu kljub vsemu še vedno vztraja. Na Ptuju in v Kopru, kjer so lani postregli z najdražjim ognjenemetom, predstave na nebu letos ne bo.