V katero smer bo novi stari predsednik popeljal DeSUS?

Neuradno je novi stari šef Desusa Karl Erjavecprepričan, da lahko stranko reši samo z izstopom iz koalicije. In če v naslednjih dneh konsolidira stranko in pritegne še nekaj poslancev iz SMC Zdravka Počivalška, bomo lahko še letos priča konstruktivni nezaupnici. A s kom kot kandidatom za predsednika vlade, Erjavcem ali Jožetom P. Damijanom?

Za konstruktivno nezaupnico bi Erjavec sicer moral prepričati še tri poslance SMC, Jože P. Damijan pa je za Delo že potrdil, da če bo povratnik na politično sceno za vse sprejemljiv mandatar, bo zanj to "izvrstno". Neuradno v LMŠ in SD z njim kot mandatarjem nimajo večjih težav, še najbolj neodločeni so v Levici.

Po ponovni izvolitvi na kongresu Desusa je Erjavec sicer dejal: "V politiko se ne vračam zaradi položajev, da bil še sedmič minister ali kakšne podobne ambicije, ampak zato, ker bo DeSUS naslednje leto praznoval 30 let obstoja in ne glede na vse, kar se je letos dogajalo, mislim, da je naša dolžnost in zaveza, da stranko popeljemo na tiste pozicije, ki jih je že zasedala v slovenskem političnem prostoru."

Poslanci DeSUS so sicer že povedali, da na vrat na nos ne bodo zapuščali koalicije. Je pa njihov vodja Franc Juršadodal, da so možnosti, da ostanejo v aktualni vladi ali da sodelujejo pri poskusih oblikovanja alternativne približno enake. Ponovil je, da jih moti predvsem odpiranje ideoloških vprašanj, medtem ko so z doseženim v smislu izpolnjevanja koalicijskih zavez zadovoljni.