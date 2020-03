V Kemisu ogorčeni: Kdo bo odgovarjal ob morebitnem samovžigu?

V Kemisu so napisali javno pismo, ki so ga naslovili na ministrstvo za okolje in prostor.

Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je 28. februarja izdal odločbo, s katero so Komunali Vrhniki naložili, da mora družbi Kemis prekiniti dovod vode, ker je rezervoar za požarno vodo črna gradnja. Komunala je odločbo prevzela 2. marca.

"Včeraj ob 14.11 so nam brez kakršnegakoli vnaprejšnjega opozorila ali vročene odločbe izklopili tudi elektriko. Kljub temu da je bilo treba elektriko izklopiti zgolj na manjšem delu celotnega kompleksa, kjer niso skladiščeni nevarni odpadki, so jo izklopili na celotnem kompleksu, in sicer tudi v delu, kjer skladiščimo nevarne odpadke, in to 10 dni pred rokom za izvršitev odločbe," so v javnem pismu, ki so ga naslovili na ministrstvo za okolje in prostor, zapisali v Kemisu.

Skladiščijo več kot 500 ton nevarnih odpadkov

"V našem skladišču trenutno skladiščimo in pripravljamo na odvoz 800 ton odpadkov. Približno 70 % teh odpadkov je nevarnih. Brez elektrike in vode teh odpadkov iz Kemisa ne moremo odstraniti in je njihova usoda v posledici odločitve IRSOP negotova,"so ogorčeni v Kemisu.

Hkrati so na ministrstvo za okolje in prostor naslovili vprašanje: "Kako boste pojasnili delovanje svojega organa, če pride do samovžiga ali do zametka požara nevarnih odpadkov v Kemisu?" Poudarili so, d a "bo Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z odpadki, ki skrbi za varno odstranitev več kot četrtine slovenskih nevarnih odpadkov", in dodali, da Kemis brez vode in elektrike ne more zagotavljati obratovanja varnostnih sistemov in torej tudi ne poslovati.

Opozorili so tudi, da se lahko zgodi "nenadzorovan vpliv nevarnih odpadkov na okolje, ki se bodo spet začela kopičiti na dvoriščih slovenskih podjetjih in drugih institucij".

V javnem pismu so zapisali še, da so postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja začeli že septembra 2019. "Šele konec februarja je Vlada RS sploh odločila, da mora o izdaji gradbenega dovoljenja odločati Upravna enota Vrhnika. Potrebovali ste torej pol leta, da ste odločili o pristojnem organu za izdajo gradbenega dovoljenja. Res je odločitev sprejela Vlada RS, vi kot pristojno ministrstvo pa ste v teh procesih formalno sodelovali. Zato zadnjih dveh aktivnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor ne moremo razumeti drugače kot dejanje, uperjeno proti okolju, zdravju ljudi, slovenskemu gospodarstvu in novi vladi, ki bo za vami prevzela pogorišče, ki ste ga ustvarili," so še prepričani v Kemisu.