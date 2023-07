V Kidričevem odprli nov štirikilometrski odsek obvoznice

Kot je povedala ministrica, so cesto lahko odprli, potem ko je bilo podpisano dovoljenje za začasno uporabo, temu pa bodo sledili še preostali postopki za zaključek skoraj devet milijonov evrov vredne naložbe, za katero so izkoristili tudi 6,7 milijona evrov evropskega denarja. Ostali denar je država prispevala iz proračuna.

"Novogradenj na državnih cestah prav hudo veliko ni. V glavnem gre za rekonstrukcije in obnove, na prste rok pa lahko naštejemo odprtja novih obvoznic, kakršnemu smo priča danes," je dejala Bratuškova, ki je še dodala, da je glede na osnovno pogodbo res prišlo do nekaj mesecev zamude, a so bili razlogi po ugotovitvah odgovornih upravičeni in so jih z aneksi nekoliko podaljšali.

Še bolj so odprtja obvoznice veseli občani Kidričevega, župan Leskovar pa je dejal, da so z uspešnim sodelovanjem s prejšnjim in sedanjim vodstvom direkcije uspeli poskrbeti za rekonstrukcije kar nekaj odsekov cest. Skupaj z omenjenim projektom je namreč država v njihovi občini v zadnjem obdobju vložila okoli 15 milijonov evrov, saj so že pred časom prenovili in rekonstruirali tudi državno cesto med Ptujem in Slovensko Bistrico.

Pridobitev za celotno Spodnje Podravje

Leskovar upa, da bodo s takim tempom na njihovem območju nadaljevali tudi v prihodnje, saj jih čaka še obnova državne ceste mimo Pragerskega, ki je po njegovem v zelo slabem stanju.

"Z danes odprto cesto bomo v Kidričevem lahko poskrbeli za nadaljnji razvoj, ki ne bo pomemben le za nas, pač pa za celotno Spodnje Podravje. Kot smo že večkrat povedali, je bila cesta osnovni pogoj, da bomo lahko gradili načrtovani intermodalni center, kot tudi, da smo že vzpostavili vse potrebno za 25 hektarjev nove obrtne cone," je še dejal kidričevski župan.