V kina prihaja biografski film o Robbieju Williamsu, najboljši in najbolj pričakovani film ob zaključku leta 2024

"Better Man" temelji na resnični zgodbi o meteorskem vzponu, dramatičnem padcu in neverjetnem ponovnem vzponu britanske pop ikone Robbieja Williamsa, enega največjih zabavljačev vseh časov. Pod vodstvom režiserja Michaela Graceyja ("Največji šovman") je film edinstveno pripovedovan iz Robbiejeve perspektive, vsebuje pa njegovo značilno duhovitost in neustavljivo karizmo. Film spremlja Robbiejevo življensko pot od otroštva, ko je oboževal nogomet, preko članstva v priljubljeni fantovski skupini Take That, do njegovih neprimerljivih dosežkov, ki jih je ustvaril kot samostojni izvajalec, ki podira rekorde – vse to med soočanjem z izzivi, ki jih prinašata stratosferska slava in uspeh. Film je bil nominiran za 82. Zlati globus v kategoriji najboljše izvirne pesmi za "Forbidden Road" ter je prejel rekordnih 16 nominacij za prestižne nagrade AACTA, kar ga uvršča med najbolj nominirane filme v 66-letni zgodovini teh nagrad.

"Better Man" ni le film o enem najbolj priljubljenih glasbenikov našega časa, ampak tudi vizualni spektakel, ki prinaša neverjetno čustveno potovanje skozi Robbiejevo kariero, osebno življenje in neprestane boje z lastnimi demoni. Film je že od samega začetka pritegnil veliko zanimanje občinstva in kritikov. ter postal najbolj vznemirljiv naslov za konec tega leta. Poleg nominacij za najboljši film, najboljšo režijo in najboljši scenarij je "Better Man" prejel tudi nominacije za igralske, tehnične in kreativne kategorije. Poleg tega so AACTA nagrade prvič priznale tudi "motion capture" izvedbe, pri čemer je bil Jonno Davies nominiran za svojo izjemno upodobitev Robbieja Williamsa, s katero je presegel meje filmske igre in tehnologije. Vprašanje, ki se poraja. Zakaj opica? V filmu "Better Man" je Robbie namreč upodobljen kot CGI opica, kar je kreativna izbira, ki odraža njegovo samodojemanje kot "nastopajočo opico." Williams se je pogosto opisoval na ta način, da bi poudaril pritiske in pričakovanja svoje kariere. Režiser Michael Gracey je pojasnil, da ta metafora želi zajeti Williamsovo edinstveno perspektivo in izkušnje v zabavni industriji. Za bolj poglobljeno razumevanje si lahko ogledate ta intervju:

Film ne bo navdušil le oboževalcev Robbieja Williamsa, temveč bo osvojil tudi širšo publiko, saj ponuja ne le scensko dovršene glasbene vložke, ampak tudi močno in navdihujočo zgodbo. Če še niste oboževalec britanske pop ikone, boste to zaradi drznosti in izvirnosti, s katerima pripoveduje svojo zgodbo, zagotovo postali. Robbie Williams je eden najbolj nagrajevanih glasbenikov na svetu, s šestimi najbolje prodajanimi albumi v zgodovini Velike Britanije, 85 milijoni prodanih albumov po vsem svetu, 14 singli na prvem mestu in rekordnimi 18 BRIT nagradami – več kot katerikoli drugi umetnik. Leta 2022 je s svojim 14. albumom na vrhu britanskih lestvic, albumom XXV, postavil rekord kot izvajalec z največ albumi na prvem mestu. Njegovi koncerti v Knebworthu so leta 2003 privabili 375.000 oboževalcev v treh nočeh – rekord, ki še ni bil presežen. "Better Man" je film, ki bi lahko postavil nove standarde v filmski industriji in božično sezono spremenil v kino dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Zaradi izjemne produkcije, fantastičnih igralskih izvedb in močne čustvene povezanosti z občinstvom ima ta film potencial, da postane ena največjih uspešnic v kinematografih.

Na ekskluzivni zaprti projekciji so si film v Sloveniji ogledali že nekateri oboževalci, kritiki, glasbeniki in ostali in film jih je, kot bi v svojem stilu rekel sam Robbie Williams, dobesedno "sezul". "Damn you! Jokam že pol ure. Čudovit film!" je po ogledu komentirala fotografinja Maja Lesar. Medijska ustvarjalka in blogerka Tamara Fortuna in mož DJ Sylvain sta si film prav tako ogledala na posebni projekciji in navdušenja enostavno nista mogla skriti. "Fuc**ng amazing, brez besed sem", je povedala Tamara in dodala: "Eden najboljših filmov kadarkoli. Res! Biografija v res dobro zrežiranem filmu. Vmes smo kar ploskali. Robbie Williams, ti si kralj!" Novinarka Tanja Divac je bila nad filmom izjemno presenečena: "Ideja opice se mi je zdela prvo čisto bizarna, potem pa absolutno vrhunska. Celotna njegova zgodba je odlično predstavljena." Filmski kritik Marcel Štefančič je povedal: "Better Man je to, kar je Robbie Williams – zabava za popizdit." Film na redni spored kinematografov po Sloveniji prihaja 26. decembra, v distribuciji Blitz Filma. Naj tudi vam ta izjemna zgodba polepša praznične dni in zaključek leta 2024!

