V kina prihaja Disneyeva magična družinska pustolovščina, ki vas bo navdušila

Disneyevi najbolj znani tematski zabaviščni parki so bili v preteklosti že večkrat navdih za čudovite, dih jemajoče in osupljive filmske mojstrovine. GRAD STRAHOV ni izjema. Vabi vas, da se potopite v magičen in malce nenavaden svet, kjer vas čakajo zanimivi liki, skrivnostna bitja in neverjetne dogodivščine. Druženje s simpatičnimi duhovi pa bo ravno prava osvežitev za dolgo, vroče poletje!

V tej nadnaravni družinski pustolovščini bomo spoznali Gabbie , ovdovelo zdravnico iz New Yorka in njenega 9-letnega sina Travisa , ki ima nekaj težav s spoznavanjem novih prijateljev. Preselita se v svoj novi dom - malce neobičajen in cenovno ugoden dvorec v New Orleansu in upata, da bosta začela novo, brezskrbno življenje. Vendar pa kmalu po vselitvi ugotovita, da njun novi dom skriva veliko več, kot sta pričakovala – v njem namreč živijo duhovi. Nekateri so prijazni, nekateri igrivi, nekateri od njih pa zelo resni in strašljivi.

Ker v svojem domu ne želita skrivnostnih sostanovalcev, poiščeta pomoč pri duhovniku, Očetu Kentu, ki se ukvarja z izganjanjem duhov. Ker sam ne zmore izgnati vseh, na pomoč pokliče različne strokovnjake, ki mu lahko pomagajo izseliti neželene sostanovalce. Druščino izganjalcev sestavljajo Ben, nekdanji astrofizik, ki žaluje za smrtjo svoje žene in po mestu vodi sprehajalne "oglede duhov", jasnovidka Harriet in Bruce Davis, univerzitetni profesor, ki je dober poznavalec strašljive zgodovine mesta.

Nihče od njih pa se ne zaveda, da kdorkoli vstopi v Grad strahov, iz njega ne more izstopiti brez duha, ki se za vedno združi z njim.

Ko spoznajo resnost situacije, morajo sodelovati kot ekipa, hkrati pa se pogumno soočiti z lastnimi notranjimi težavami, saj bodo le na ta način premagali skupno stisko in za vedno pregnali duhove iz gradu in njihovih življenj.

Režiser filma Justin Simien je o flmu povedal: "Upam, da bo ta družinski film postal klasika in da bo gledalcem prinesel kanček čarovnije. Čeprav gre za zgodbo, ki bi nas morala brez dvoma nasmejati in nam omogočiti pobeg iz realnosti, bi film lahko, če bomo imeli srečo, spremenil tudi strahove pred smrtjo in žalostjo gledalcev v nekaj, s čimer se lahko dejansko soočijo."

Zamislil si je raznoliko igralsko zasedbo, ki bi barvite like iz scenarija oživeli s svojo izjemnostjo in ekscentričnostjo, in to mu je seveda tudi uspelo. "To je moja sanjska igralska zasedba.", je povedal. Med njimi so Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Winona Ryder, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis in Jared Leto