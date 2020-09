V Kisovcu plapolajo zastave, Rogliča bodo sprejeli z 'vsemi fanfarami'

Rumene zastave in takšne avtomobilske tablice so dokaz, da se v Kisovcu te dni pripravljajo na nekaj resnično posebnega. Ne samo ulice in trgi, v rumeno so odeti tudi domačini, ki jih med ogledom vsake etape obvezno spremlja takšen transparent.

Uspehi, ki jih na letošnjem turu niza Roglič, so še posebej čustveni za njegovega strica Bojana, ki bo za nečaka že od jutri naprej lahko navijal iz neposredne bližine:"To se težko opiše, to od veselja solze tečejo, to navijamo cele dni. Jutri grem tudi v Francijo, grem na zadnje etape pogledat, tako da bomo v živo."