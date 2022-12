V klavnici KZ Rače naj bi živali zlorabljali z električnimi palicami

V klavnici kmetijske zadruge Rače, ki je bila zgrajena po sodobnih evropskih smernicah, delavci rutinsko zlorabljajo živali z električnimi palicami, omama živali pred zakolom pa je pomanjkljiva ali celo neizvedena, pravijo v društvu AETP, ki je objavilo tudi posnetke skrite preiskave.

Novi posnetki skritih kamer kažejo, da zloglasna klavnica Košaki ni osamljen primer v malomarnem odnosu podjetja do trpljenja živali. Tudi v klavnici kmetijske zadruge Rače, naj bi delavci rutinsko zlorabljali živali z električnimi palicami, omama živali pred zakolom pa naj bi bila pomanjkljiva ali celo neizvedena.

Na posnetkih je tako videti, da so svinjo zavezali za nogo na klavni tekoči trak brez predhodne omame. Svinja je izkrvavela v paniki in verjetno pri polni zavesti. V društvu so našteli tudi ogromno primerov nepravilne omame z električnim šokom, sodeč po internih kriterijih klavnice same. Skoraj v polovici vseh videnih poskusov omame ni bilo dovolj visokega električnega toka, da bi živalim zagotovili začasno izgubo zavesti. "Te živali so bile podvržene veliki verjetnosti, da so klanje doživele telesno paralizirane, a hkrati pri zavesti," so zapisali v društvu.

Kot še opozarjajo, je brezbrižnost v odnosu z živalmi opaziti tudi na klavni liniji za velike živali, kjer so pri jutranjem klanju prašičev zasledili zelo dolge, v povprečju dvominutne časovne intervale od elektrošoka do prereza vratnih žil. Kot pojasnjujejo, naj bi odsotnost zavesti ob klanju zagotavljal časovni interval do 15 sekund. "Nekaj teh prašičev celo začne dihati, kar je jasen indikator prebujanja iz nezavesti, a klavci to ignorirajo," opozarjajo na videno iz posnetkov. Na isti liniji so ignorirali tudi znake zavesti goveda, kot sta dihanje in celo mukanje. In tudi v primeru na videz pravilne omame se velika večina bikov jasno odzove na prerez kože na vratu in ponovno ob vbodu, a ti znaki zavesti klavcev in veterinarjev opazno ne motijo, še opozarjajo v društvu AETP.

icon-expand Zloraba živali v klavnici KZ Rače FOTO: Arhiv društva AETP

V društvu sicer dodatno pojasnjujejo, da kljub temu, da je v okviru objave v klavnici Košaki na podlagi enega osamljenega primera klavca, ki se je izživljal nad živalmi, zavladalo splošno mnenje, da so vsi klavci nasilneži, pa to na podlagi posnetkov ne drži. Kot pravijo, so klavci do živali predvsem hladni in brezbrižni. Ugasnjena empatija do živali je sicer nujna za ta poklic, saj jih klavci navsezadnje morajo z nožem ubiti. Ampak ta ista odsotnost sočutja posledično privede do malomarnosti v odnosu do trpljenja živali, opozarjajo.

Društvo AETP (Animal Enterprise Transparency Project oz. Projekt transparentnosti živalskih obratov) je slovensko društvo, ki prek medijskih kampanj uvaja transparentnost v slovensko živinorejo in z njo povezano industrijo. Z objavo na skrivaj pridobljenih posnetkov rabe in zlorabe domačih živali javnosti odpirajo vpogled v zakulisje živalskih obratov in tako omogočajo informiran javni diskurz o reji živali.