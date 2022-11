V knjižnici Univerze v Hirošimi razstava o Almi Karlin

Razstavo bodo odprli danes, pripravljajo pa še strokovno srečanje Her Adventurous Spirit: Transcending Boundaries with Alma M. Karlin (Njen pustolovski duh: Preseganje meja z Almo M. Karlin), je sporočila glavna pobudnica dogodka Tinka Delakorda Kawashim a iz omenjenega inštituta.

Razstavo Japan at last! (Končno Japonska!) je ob letošnji 100-letnici avtoričinega obiska Japonske pripravil Inštitut za spodbujanje medkulturnosti v izobraževanju na Podiplomski šoli za humanistiko in družboslovje v Hirošimi. Projekt je nastal v sodelovanju z Muzejem Univerze v Hirošimi in slovenskim veleposlaništvom v Tokiu.

Osrednje predavanje bo imela poznavalka življenja in dela Alme Karlin – antropologinja in kustosinja Pokrajinskega muzeja Celje Barbara Trnovec .

Alma Maksimilijana Karlin, rojena leta 1889 ali 1891, je po prvi svetovni vojni osem let potovala po svetu in pri tem poleg Japonske obiskala tudi obe Ameriki, Daljni vzhod, Avstralijo in Novo Zelandijo ter Indijo. O svojem potovanju je pisala v različnih časopisih in revijah. Poleg potopisov je pisala tudi romane, novele, črtice in pesmi.