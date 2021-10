V Kobaridu slovesnost v spomin padlim med prvo svetovno vojno

Kostnica, kjer so pokopani italijanski vojaki, ki so izgubili življenje v Zgornjem Posočju med prvo svetovno vojno, je bil po besedah Janeza Žaklja vedno velik kraj spoštljivosti do umrlih in daje jasno sporočilo, da je vojna straška tragedija in da življenj, izgubljenih v njej, ni mogoče povrniti. "Poleg tega nas poziva k temu, da naredimo vse, kar je v naših močeh, da se kaj tako krutega nikoli več ne ponovi," je, kot so sporočili z ministrstva, poudaril državni sekretar.

Žakelj je poudaril, da je odgovornost narodov, ki živijo na tem prostoru, da si prizadevajo za tesnejše povezovanje ter tudi za to, da skupaj prispevajo k vzpostavljanju in ohranjanju miru. Po njegovih besedah pripadniki slovenske in italijanske vojske že vrsto let sodelujejo pri ohranjanju miru in varnosti v mednarodnih operacijah in na misijah po svetu.