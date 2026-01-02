V Kobaridu ukradli spominsko ploščo NOB

Tatvina se je po navedbah policistov zgodila med 24. decembrom in 1. januarjem. Policisti so o dogodku obvestili tudi pravosodne organe.
Krajo spominskega obeležja so ta teden obravnavali tudi blejski policisti. Neznanci so namreč ukradli spominsko ploščo, ki je bila nameščena na eni izmed skal nasproti cerkvice Sv. Janeza v Ribčevem Lazu ob Bohinjskem jezeru.
V Velenju pa so v začetku decembra izsledili domačina, ki je s tamkajšnjega bronastega kipa Josipa Broza Tita odnesel glavo. Občina Velenje je spomenik že obnovila, 49-letnemu storilcu pa zaradi poškodovanja oziroma uničenja stvari posebnega kulturnega pomena grozi zaporna kazen.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.