V Kobaridu ukradli spominsko ploščo NOB

Bronasta spominska plošča je bila velika 160 krat 60 centimetrov.

Tatvina se je po navedbah policistov zgodila med 24. decembrom in 1. januarjem. Policisti so o dogodku obvestili tudi pravosodne organe.

Krajo spominskega obeležja so ta teden obravnavali tudi blejski policisti. Neznanci so namreč ukradli spominsko ploščo, ki je bila nameščena na eni izmed skal nasproti cerkvice Sv. Janeza v Ribčevem Lazu ob Bohinjskem jezeru.