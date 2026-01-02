Naslovnica
Črna kronika

V Kobaridu ukradli spominsko ploščo NOB

Kobarid, 02. 01. 2026 09.26

Avtor:
Ne.M. STA
Kobarid

V naselju Borjana v občini Kobarid je v prazničnem tednu neznanec ukradel bronasto spominsko ploščo, ki je bila postavljena na spomeniku iz časa NOB. Velika je bila 160 krat 60 centimetrov, storilec pa si je s tem pridobil protipravno premoženjsko korist v višini okoli tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Bronasta spominska plošča je bila velika 160 krat 60 centimetrov.
Bronasta spominska plošča je bila velika 160 krat 60 centimetrov.
FOTO: Shutterstock

Tatvina se je po navedbah policistov zgodila med 24. decembrom in 1. januarjem. Policisti so o dogodku obvestili tudi pravosodne organe.

Krajo spominskega obeležja so ta teden obravnavali tudi blejski policisti. Neznanci so namreč ukradli spominsko ploščo, ki je bila nameščena na eni izmed skal nasproti cerkvice Sv. Janeza v Ribčevem Lazu ob Bohinjskem jezeru.

Preberi še Ob Bohinjskem jezeru ukradel spominsko ploščo

V Velenju pa so v začetku decembra izsledili domačina, ki je s tamkajšnjega bronastega kipa Josipa Broza Tita odnesel glavo. Občina Velenje je spomenik že obnovila, 49-letnemu storilcu pa zaradi poškodovanja oziroma uničenja stvari posebnega kulturnega pomena grozi zaporna kazen.

kraja spomenik kobarid

Upajo, da ne bodo vse leto reševali padalcev

Vozilo končalo v reki, 51-letni voznik umrl na kraju

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
02. 01. 2026 10.32
Borjana... v 1 tednu niso ugotovili, da ni plošče, pa saj vas ni prazna, no.
Odgovori
0 0
zibertmi
02. 01. 2026 10.29
za tako stanje je krivo nepostedovanje organov pri skrunitvi kipa tita v velenju.očitno bo potrebno v imenu ljudstva kot so to še do nedavnega delali na vzhodu.s katero roko si to naredil-pa potem po otroški pravljici.žaga,žaga
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
02. 01. 2026 10.28
Janezova sekta je dobro organizirana.Predvsem kraje, lopovščine ter laži jim gredo odlično od rok in ust.
Odgovori
+0
1 1
AFŽ
02. 01. 2026 10.22
a so sedaj sds-ovci začeli nabirat barvne kovine
Odgovori
+2
5 3
nopino
02. 01. 2026 10.26
seveda, ve se zelo dobro katera koalicija krade kovino!
Odgovori
+2
3 1
4krogci
02. 01. 2026 10.14
ve se, komu je interes, da teh spomenikov ni! Ampak istočasno bi si postavli pa miljon muzejev, spomeniskih plosc,kipov,... za "osamosvojitev", pa čeprav so se skrival v zakloniscu vseh 10 dni, pa še kaksen dan dlje za vsak slucaj!!!
Odgovori
+2
7 5
Houdre
02. 01. 2026 10.13
Nob je laž
Odgovori
-5
1 6
Nace Štremljasti
02. 01. 2026 10.07
izgleda da jihje preveč ušlo leta 45
Odgovori
+6
7 1
zibertmi
02. 01. 2026 10.30
takrat zmagovalci niso opravili svojega dela do konca.sedaj pa ni prave palice.nekateri niti za preizkovalno komisijo ne dvigujejo pošte,poštenemu se pošte ni treba bat
Odgovori
+1
2 1
profi1.
02. 01. 2026 09.58
je bil spet kdo iz sds po vzoru onega iz velenja ? pastir bi ga verjetno spet pohvalil zaradi delanja škode in kraje plošče .
Odgovori
+3
10 7
bibaleze
