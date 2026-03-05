V Kobilarni Lipica na svet prišla prva letošnja žrebička

V torek, 3. marca, je v hlevih na Borjači prišla na svet žrebička 080 Slava XXXIV. Njena mati je kobila 654 Slava XVII, oče pa žrebec 811 Favory Wera XXXI, so sporočili iz Kobilarne Lipica.

Z njenim rojstvom se v Kobilarni Lipica začenja obdobje, ki ga zaposleni vsako leto pričakujejo z velikim veseljem. V prihodnjih tednih bodo namreč v hlevih na Borjači na svet prihajala nova žrebeta, ki bodo postopoma obogatila lipiško čredo.

"Ko se bodo temperature dvignile in bodo razmere primerne, bodo kobile z žrebeti odhajale tudi na pašnike lipiškega posestva. Tam bodo najmlajši člani črede dobili priložnost za gibanje, igro in razvoj v naravnem okolju, obiskovalci pa bodo lahko opazovali prve korake nove generacije lipicancev," so še dodali.