Slovenija

V Kobilarni Lipica na svet prišla prva letošnja žrebička

Lipica, 05. 03. 2026 11.19 pred 55 minutami 1 min branja 3

Avtor:
U.Z.
Prva letošnja žrebička v Kobilarni Lipica

V Kobilarni Lipica so dočakali rojstvo prvega letošnjega žrebeta. "Mlada žrebička 080 Slava XXXIV je kmalu po rojstvu naredila prve korake in se hitro postavila na noge. Z radovednostjo že opazuje svet okoli sebe, medtem ko zanjo skrbno in pozorno skrbi njena mati. Obe se dobro počutita in prve dni preživljata v enem izmed porodnih boksov hlevov na Borjači, kjer na svet prihajajo vsa lipiška žrebeta," so sporočili iz kobilarne.

V torek, 3. marca, je v hlevih na Borjači prišla na svet žrebička 080 Slava XXXIV. Njena mati je kobila 654 Slava XVII, oče pa žrebec 811 Favory Wera XXXI, so sporočili iz Kobilarne Lipica.

Z njenim rojstvom se v Kobilarni Lipica začenja obdobje, ki ga zaposleni vsako leto pričakujejo z velikim veseljem. V prihodnjih tednih bodo namreč v hlevih na Borjači na svet prihajala nova žrebeta, ki bodo postopoma obogatila lipiško čredo.

"Ko se bodo temperature dvignile in bodo razmere primerne, bodo kobile z žrebeti odhajale tudi na pašnike lipiškega posestva. Tam bodo najmlajši člani črede dobili priložnost za gibanje, igro in razvoj v naravnem okolju, obiskovalci pa bodo lahko opazovali prve korake nove generacije lipicancev," so še dodali.

Po njihovih besedah vsako rojstvo v Kobilarni Lipica pomeni pomemben prispevek k ohranjanju ene najstarejših kulturnih pasem konj na svetu. Skrb za nadaljevanje tradicije reje lipicancev, ki v Lipici traja že več kot štiri stoletja, ostaja eno ključnih poslanstev kobilarne.

kobilarna lipica rojstvo žrebička 080 Slava XXXIV

Strokovni nadzor: kazen v primeru Tima Matavža je bila prenizka

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
05. 03. 2026 12.14
Lepse delakte z nasim narodnim ponosom!🤎🤎🤎
Odgovori
0 0
Castrum
05. 03. 2026 11.56
En redkih člankov, kjer je komentiranje dovoljeno. Naj živi svoboda!
Odgovori
+2
2 0
borjac
05. 03. 2026 11.29
V tem uničujočem svetu , kjer egoistični , samovšečni Voditelji pobijajo ljudi , je to rojstvo mladega žrebička Lipicanca izredno lep dogodek , ki napolni dušo človeka , če seveda ta duša ni popolnoma črna , upajmo na bolje.
Odgovori
+8
8 0
