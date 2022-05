V Kočevju dan žalovanja, sirene bodo naznanile minuto molka

Za dan žalovanja v občini Kočevje se je župan Vladimir Prebilič odločil zaradi spoštovanja do vseh, ki so izgubili najdražje, in vseh, ki so z nesebično pomočjo preprečili še slabši izid nesreče.

V četrtek, 12. maja, se je namreč v Kočevju zgodila največja tehnološka nesreča v Sloveniji od njenega obstoja. Eksplozija v podjetju Melamin je terjala življenja šestih ljudi. Več je bilo ranjenih. Povzročila je milijonsko škodo ter za seboj poleg razdejanja pustila globoko travmo, je po sporočilu kočevske občine pojasnil Prebilič.