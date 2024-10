Krajša pot do dialize v Kočevju

Z njo bodo nujno potrebno dializo krvi približali okoli 30 dializnim bolnikom, ki so se morali do zdaj na dializo večkrat tedensko voziti v 60 kilometrov oddaljeno Ljubljano.

Dislocirana dializna enota UKC Ljubljana bo delovala v Zdravstvenem centru Kočevje, ki ga je občina uredila v stavbi nekdanjih blagovnih rezerv v neposredni bližini Zdravstvenega doma Kočevje in so ga odprli maja letos.

Občina Kočevje in UKC Ljubljana sta predpogodbo o ureditvi dializnega centra podpisala decembra 2021. V njej se je občina zavezala, da bo za center zagotovila primerne prostore, jih opremila in oddala v brezplačen najem UKC Ljubljana. Ta pa se je obvezal, da bo v najetih prostorih vzpostavil dializni center in dializo v Kočevju izvajal vsaj 10 let.

Kot je ob podpisu predpogodbe povedal takratni generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič, podobnih dislociranih enot UKC še nima, zato gre za pilotni projekt, za katerega verjamejo, da ga bodo izvedli še kje. Redno se namreč na dializo v UKC Ljubljana vozi okoli 300 dializnih bolnikov iz vse Slovenije.