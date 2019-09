V Kočevju zaradi vandalizma in nasilja želijo sestanek z ministrstvi

Razlog, da nasilje ni bilo obravnavano, je po njegovem mnenju tudi v tem, da se inšpekcijske službe v Kočevju niso pojavile že vrsto let. Policija pa je po njegovem prepričanju žal preveč obremenjena z migrantsko problematiko in ne more korektno izvajati varovanja oziroma aktivnosti v sami občini.

Razlog za sklic izredne seje je bil povečan obseg vandalizma na Kočevskem, kraj in drugih kriminalnih dejanj, pa tudi neodzivnost pristojnih služb na te dogodke. "Gre za veliko frekvenco poškodovanja tuje lastnine, vlomov, tatvin, tudi fizičnih napadov in tudi poškodovanje posameznikov, ki so bili kasneje hospitalizirani. Skratka gre za naraščajoče nasilje, ki nekaj časa ali neko obdobje sploh ni bilo primerno obravnavano," je opozoril župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič .

"Pravosodje pa je tolerantno do kršilcev, pogosto se spodbuja k neprijavljanju manjših kraj oziroma k umikanju prijav," je opomnil Prebilič. Tožilci po njegovih besedah odstopajo od pregona, na koncu ni sodnega epiloga in storilci lahko odkorakajo na prosto.

Iz vseh teh razlogov se občani v Kočevju ne počutijo več varno, zato so ustanovili civilno iniciativo Stop nasilju, je pojasnil župan.

Prepričan je, da je treba aktivno pristopiti k reševanju omenjene problematike, saj imajo vsi pravico do varnega in urejenega življenja in da o tem "jasno in glasno opozorijo pristojne državne institucije". Kot je opomnil župan, pa se je odnos slednjih do kočevske problematike "jasno pokazal v četrtek, ko se seje od povabljenih predstavnikov treh pristojnih ministrstev ni udeležil nihče".

Zato so na seji sprejeli sklep o zahtevi po takojšnjem sklicu sestanka z ministrstvi za notranje zadeve, za pravosodje ter za javno upravo. "Dokler ne bomo začeli s temi ministrski resorji sodelovati, si izmenjevati informacije in se tudi usklajevati v teh naporih, premika ne bo. Ta sestanek se mora organizirati do konca tega meseca," je jasen župan.

Če tega sestanka ne bo, bodo občani za 2. oktober v Kočevju pripravili shod z naslovom Stop nasilju. Ob tem je župan izrazil upanje, da se bodo stvari do takrat vendarle premaknile že tako daleč, tako da bo shod bolj v smislu osveščanja kot kakšne akcije.

"Če pa se ne bo zgodilo nič, bomo ubrali kakšno drugo pot. Ne bomo se pustili več ustrahovati peščici ljudi na Kočevskem, ker to ne vodi nikamor," je zatrdil župan.

Drugi sklep se nanaša na aktivnejši pristop občine, ki bo z lastnimi sredstvi financirala najem varnostnih služb na t.i. najbolj črnih točkah v mestu, kjer prihaja do nasilja (parki in okolice šol). To bo občino stalo približno 27.000 evrov, poskusna doba bo od 1. oktobra do 1. januarja. Eno pomembnih sporočil seje pa je bil še poziv občanom, da vse zaznane kršitve in odstopanja redno prijavljajo policiji, tudi anonimno.

Poleg tega bodo okrepili tudi redarske vrste in zaposlili še dva dodatna občinska redarja, ki bosta prisotna na najbolj kritičnih mestih, okrepili pa bodo tudi videonadzor.