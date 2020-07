V Kočevskem rogu odkrili novo grobišče

"Domnevamo lahko, da gre za eno od še neodkritih morišč v Kočevskem Rogu, kjer so posmrtni ostanki predvsem nekdanjih več tisoč pripadnikov novomeške domobranske skupine, ki se ni uspela umakniti v tujino. Lovili so jih še dolge mesece po koncu vojne," je povedal Dežman in dodal da so večino ubili.

"Pričakovali smo, da jih bomo našli tudi v morišču in grobišču v Rugarskih klancih, vendar so bili tam odkriti posmrtni ostanki 22 moških." Glede na odkrite predmete gre verjetno za žrtve, ki so bile del oboroženih formacij Neodvisne države Hrvaške.

V komisiji upajo, da bo letos izveden razpis, ki bo omogočil ekshumacijo žrtev letu 2021. Po opravljenih analizah predmetov žrtev, ki so bile umorjene v breznu pod Krenom, nakazuje da gre večinoma za predmete, povezane s pripadniki srbskih in črnogorskih četniških enot. Dežman je izpostavil, da še nimamo odgovora o Italijanih v Kočevskem Rogu, o katerih so govorili na sestanku na slovenskem Izvršnem svetu 11.aprila 1960.

Ob obletnici masakra v Srebrenici, je dejal, da če obsojamo zločine nad vojnimi ujetniki in civilisti leta 1995, potem bi morali obsoditi tudi zločine nad vojnimi ujetniki in civilisti, ki jih odkrivajo v Kočevskem Rogu ter drugo po Sloveniji.