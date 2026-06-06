Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Saje pozdravil prizadevanja za dostojen pokop vseh po vojni pobitih

Kočevski rog, 06. 06. 2026 13.56 pred 38 minutami 3 min branja 24

Avtor:
STA
Spominska slovesnost z mašo za žrtve povojnih poboje

V Kočevskem rogu je potekala spominska slovesnost z mašo za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik SŠK Andrej Saje, ki je pozdravil sprejeto novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih, ki omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. "Ko namreč narod spoštljivo poskrbi za pokojne, krepi temelje medsebojnega zaupanja," je dejal.

Na slovesnosti ob breznu pod Macesnovo gorico je predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Saje dejal, da je Macesnova gorica kraj, kjer se slovenska zgodovina dotika "najglobljih vprašanj človekovega dostojanstva, resnice in smisla življenja". V kočevskih gozdovih so bili namreč po njegovih besedah ob koncu druge svetovne vojne brez sodbe usmrčeni številni, mnogi od njih so bili desetletja tudi brez kraja, kjer bi lahko njihovi svojci prižgali svečo ali zmolili molitev.

Zato je pozdravil prizadevanja, da se pobite dokončno pokoplje. "Cerkev uči, da je spoštovanje pokojnih eno temeljnih znamenj človeške kulture. Pravica do groba in dostojnega pokopa izraža spoštovanje do človeka, ustvarjenega po božji podobi. Zato s hvaležnostjo pozdravljamo prizadevanja za dostojen pokop žrtev prikritih grobišč in ohranjanje njihovega spomina. Nedavno sprejeti zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev razumemo kot pomemben korak v smeri spoštovanja človekovega dostojanstva in zgodovinskega spomina," je dejal. Ob tem je dodal, da narod, ki spoštljivo poskrbi za svoje pokojne, krepi temelje medsebojnega spoštovanja in zaupanja.

Znova je opozoril na pomen sprave, ki se sicer po njegovi oceni veliko več kot le zgodovinski ali politični projekt. "Je duhovna pot očiščenja spomina, ozdravljanja ran in ponovnega odkrivanja bratstva," je dejal. Nujen pogoj za spravo pa je po njegovih besedah tudi spoznanje resnice: "Resnica osvetljuje preteklost, pravičnost vrača dostojanstvo, usmiljenje zdravi rane, mir pa odpira prihodnost. Kadar so te razsežnosti povezane, nastaja prostor, v katerem lahko raste občestvo."

V kulturnem programu je zbrane nagovoril nekdanji ustavni sodnik Klemen Jaklič. Poboje ob koncu druge svetovne vojne, ki jih je izvedla komunistična oblast, je označil kot zločin proti človečnosti.

"Že pred vojno je namreč na podlagi ženevskih konvencij in po načelih mednarodnega prava civiliziranih narodov veljalo, da je z vojnimi ujetniki treba ravnati človeško. Vsakršno nasilje zoper ujetnike in civilno prebivalstvo je bilo že takrat strogo prepovedano, prepovedane so bile samovoljne usmrtitve, veljala je prepoved kolektivne krivde, posameznik pa je imel pravico do nepristranskega sodišča in poštenega sojenja. Zato pravno gledano tu ni mogoč noben izgovor," je dejal. "Tu pod Macesnovo gorico, na Teharjah, Hrastniškem hribu in premnogih drugih krajih se je izvajal slovenski holokavst, najtemnejši odklon slovenske zgodovine," je dodal.

Ocenil je, da bi morala država jasno in uradno priznati, da je komunizem po vojni na Slovenskem zagrešil enega najhujših zločinov proti človečnosti, pobite dostojno pokopati in jasno zavreči vse totalitarizme. Ti bi pomenilo potrditev svobodne demokratične družbe, ki smo jo izbrali pred 35 leti, hkrati pa bi pripomoglo k spravi, je dejal.

Slovesnosti so se med drugim udeležili predsednik vlade Janez Janša, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek ter zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Vsi so pred brezno tudi položili venec. Garda Slovenske vojske je položila venec v imenu predsednice republike Nataše Pirc Musar. Podmladek NSi Mlada Slovenija pa je na poti do brezna postavil obcestni kažipot.

spominska slovesnost kočevski rog maša prikrita vojna grobišča

Rubio čestital novi slovenski vladi in premierju Janši

24ur.com Spomin na Marijino smrt in vnebovzetje, Zore o dostojanstvu človeškega telesa
24ur.com V družbi najbližjih simbolično pokopali Neisho in Marka Verdeva
24ur.com Na slovesnosti pozivi k dostojnemu pokopu žrtev komunističnega nasilja
24ur.com Sajovic: Vesel sem, da smo v vojni imeli junake, ki so se znali upreti
24ur.com Janeza Zemljariča bodo pokopali z vojaškimi častmi
24ur.com Predlog o pokopu žrtev na Žalah: korak k pieteti ali novo razdvajanje ljudi?
24ur.com Dan spomina na mrtve v znamenju obiska grobov
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
06. 06. 2026 14.47
A Titovi jim niso sodili??? So se bali resnice?
Odgovori
0 0
tito73
06. 06. 2026 14.44
v Franciji so po vojni več kot 100.000 kolaborantov likvidiral, pa se jih tudi ne omeni!
Odgovori
+3
4 1
dron
06. 06. 2026 14.43
Zamerim prednikom, da niso bili temeljiti pri čiščenju, kakor drugod po Evropi.....
Odgovori
+1
2 1
natmat
06. 06. 2026 14.41
RKC ni namenila nobene maše partizanom čeprav so bili povečini katoliki???Potem naj bodo pokopani tam kjer so...
Odgovori
+5
5 0
Andrej Križman
06. 06. 2026 14.39
Cerkev blagoslovila domobra ce.Zdej so pa soet glasni
Odgovori
+4
4 0
za bojši jutri
06. 06. 2026 14.39
Za izdajalce domovine v Sloveniji ni in ne sme biti prostora.
Odgovori
+4
5 1
ap100
06. 06. 2026 14.44
nehi spet o kučanu saj vsi vemo da slovenija ni bila njegova opcija
Odgovori
+0
1 1
dron
06. 06. 2026 14.31
Naj bojo pokopani v Nemčiji, saj so prisegli nacistom.....
Odgovori
+7
8 1
ap100
06. 06. 2026 14.38
vsi člani kpj do leta 1947 pa zagotovo rusom saj so jim prisegli
Odgovori
-3
1 4
ap100
06. 06. 2026 14.30
edino primerno pokopališče za izgradnjo kostnice so ljubljanske žale - so multikulturne, večnacioinalene in predstavljajo spravo med vsemi različnimi ki so tam pokopani - od italianskih vojakov naprej
Odgovori
-5
2 7
VrtnarKK
06. 06. 2026 14.39
Ja vojakov.....to so pa bili sodelavci okupatorja izdajalci naroda
Odgovori
+4
4 0
ap100
06. 06. 2026 14.43
poleg tega v rogu je ogromno civilistov iz vasi nobenih izdajalcev, ter ravno vojakov ki so jih angleži vrnili nazaj, mladcev ki so pod prisilo prisegli
Odgovori
-2
0 2
BUONcaffee
06. 06. 2026 14.29
Brez sodbe umoriti človeka, a je to možno????
Odgovori
-4
2 6
Mclaren
06. 06. 2026 14.45
Ja, poglej bližnji vzhod.
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
06. 06. 2026 14.26
Zakaj so tovariši to skrivali????
Odgovori
-4
2 6
BUONcaffee
06. 06. 2026 14.24
O povojnih pobojih sem prvič slišal po raspadu SFRJ. V šoli nas niso učili o tem. Potem pa vse te novosti planejo na dan. Pa ne razumem zakaj se o tem ni nič govorilo.
Odgovori
-1
5 6
25.maj
06. 06. 2026 14.29
zgodovino vedno piše zmagovalec, ki tudi prireja "resnico"
Odgovori
+5
6 1
VrtnarKK
06. 06. 2026 14.42
Zgodovino se prireja sedaj izdajalci so bili in bili sodelavci okupatorja ......sedaj bi se pa te izdajalce poveličevalo največji sodelavec okupatorja pa je bila RKC.
Odgovori
+3
3 0
Dule613
06. 06. 2026 14.22
Izdajalci Slovenskeka naroda.
Odgovori
+4
8 4
BUONcaffee
06. 06. 2026 14.18
Škoda nedolžnih ljudi.
Odgovori
-2
3 5
BUONcaffee
06. 06. 2026 14.16
Črni in kruti časi so bili.
Odgovori
+2
4 2
BUONcaffee
06. 06. 2026 14.09
O povojnih pobojih sem prvič slišal po razpadu SFRJ. O tem se ni govorilo, ne vem zakaj?
Odgovori
+1
6 5
Ne hodimnavolitve
06. 06. 2026 14.22
So bili naši starši raje tiho, da so si prihranili sranje z UDBO.
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
Portal
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kaj je storil princ William
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Igralka odkrito o boju z rakom in stigmi, ki jo je spremljala
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
cekin
Portal
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
moskisvet
Portal
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Poroka, ki je bila obsojena na propad
dominvrt
Portal
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
voyo
Portal
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744