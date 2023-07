V koči v Krmi ujetih 90 planincev, med njimi slepi in slabovidni

V Kovinarski koči v Krmi je ujetih približno 90 planincev, med njimi so tudi slepi in slabovidni. Sredino neurje z močnim vetrom je namreč podrlo večje število dreves, ki so padla na cesto, ta pa je zdaj neprevozna. Gorski reševalci iz Mojstrane so se zvečer uspeli prebiti do koče, planince pa so oskrbeli s hrano in zdravili.

Kot je na Facebooku sporočila Gorska reševalna zveza Slovenije, so se reševalci GRS Mojstrana pozno zvečer uspeli prebiti skozi podrto drevje do Kovinarske koče, kjer je začasno nastanjenih okoli 90 planincev. Reševalci so jim prinesli hrano in druge potrebščine, da bi lažje preživeli noč. Med ujetimi planinci je tudi 35 slepih in slabovidnih s spremljevalci. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je bil v oddaji 24UR ZVEČER kritičen do organizatorjev izleta. "Opozarjam na te neodgovornosti tistih, ki to organizirajo. Te ljudi so ob takšni vremenski napovedi peljali na Triglav," je povedal. Izrazil je pričakovanje, da bodo planince danes tekom dopoldneva uspeli rešiti. Sredino neurje je povzročilo veliko škodo v dolini Radovne in okolici, zato je cesta, ki vodi iz Zgornje Radovne v dolino Krma in Kot, zaprta. Po besedah poveljnika PGD Mojstrana ekipe na terenu odstranjujejo posledice vetroloma, omenjena cesta pa je edina možna pot, po kateri lahko rešijo ujete planince.