V Kokri se nadaljuje sanacija, do kmetij na Suhadolniku se še prebijajo

V vasi Kokra v občini Preddvor, kjer je v neurju v noči na soboto zasulo deset hiš, nadaljujejo odstranjevanje kamenja in drugega materiala v zaselku Podlebelca, kjer so ostali tudi brez vode. Hkrati se prebijajo do samotnih kmetij na Suhadolniku. V nedeljo zvečer so vzpostavili stezo, po kateri so v dolino pospremili pet turistov.

Kot je danes pojasnil preddvorski župan Rok Roblek, trenutno čistijo zgornji del zaselka Podlebelca do zgornjega mosta, ki predstavlja dostop še do zadnje hiše. Hkrati začenjajo dela na Suhadolniku, da bi se prebili do samotnih gorskih kmetij na tem območju. "Računamo, da bodo dostopi v Podlebelci grobo očiščeni v tednu dni, medtem ko bo na Suhadolniku intervencijsko prebijanje do kmetij verjetno trajalo 14 dni, saj ceste praktično ni več," je povedal župan. Pojasnil je, da so v nedeljo zvečer zaradi evakuacije petih tujcev, ki so bili kot turisti nastanjeni na omenjenih kmetijah oziroma so odšli višje v hribe, uspeli vzpostaviti zasilno prehodnost ozke planinske steze, po kateri so lahko turisti prišli do doline. Že vse od sobote do omenjenih samotnih kmetij štiri kilometre peš prenašajo najnujnejše stvari, kot so voda, hrana in gorivo. V nedeljo so uspeli po vrvni tehniki do Suhadolnika spraviti tudi agregate."Sedaj je situacija nekoliko lažja. Ljudje so uspeli napolniti mobilne telefone in imamo z njimi stalen stik. Telefonija je namreč pretrgana, prav tako oskrba z elektriko, radijske postaje v Kokri pa delajo zelo slabo, zato nam dobrih povezav ni uspelo vzpostaviti," je pojasnil Roblek.

Plaz na območju Kokre – posnetki z zraka FOTO: Bobo icon-expand

Danes so tudi v Podlebelci ostali brez vode. "Da bi se prebili do obstoječega vodnega vira, ga očistili in usposobili, nas loči na desettisoče kubičnih metrov materiala nad vasjo. Zato danes pospešeno iščemo alternativno rešitev z oskrbo prek drugega vodnega vira, ki bi ga prečrpavali v obstoječi vodohran." Z gasilskimi vozili vode do nekaterih hiš niti še ne morejo dovažati, hkrati pa je veliko vode potrebne, da se očistijo velike količine mulja in druge umazanije, ki jo je skupaj s kamenjem prinesel hudournik. Pri čiščenju tako pomagajo gasilci z gasilskimi vozili. Na pomoč so jim priskočili tudi prostovoljni gasilci iz sosednjih društev, kot so Olševek in Hotemaže.

Pri odpravljanju posledic ujme v Kokri sodeluje tudi veliko drugih prostovoljcev, precej je Jezerjanov in Šenčurjanov. Danes v dopoldanskem času pri sanaciji pomaga okoli 50 prostovoljcev, popoldne jih znova pričakujejo več kot 100. "Sosednjim občinam in ljudem se zahvaljujejo za podporo in pomoč," je izpostavil Roblek. Tudi gradbene mehanizacije jim doslej ni manjkalo. "V nočni akciji in med vikendom so si ljudje brez težav vzeli čas, sedaj pa imajo nekateri pogodbene posle," je ob današnjem začetku novega delovnega tedna dejal Roblek. Zato bo treba najti stabilno srednjeročno rešitev, da bo v prihodnjih dneh na voljo dovolj mehanizacije. Hkrati se postavlja vprašanje financiranja intervencijskih stroškov, ki presegajo zmožnosti občine. "Ne glede na ta odprta vprašanja sedaj delamo vsi skupaj solidarno in hitimo z deli, saj vemo, da bi v primeru novih padavin škoda lahko še močno narasla," je izpostavil župan.