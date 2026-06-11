'V Komendi je bila apokalipsa, sodni dan'

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Po neurju v Komendi Luka Kotnik

Po neurju v Komendi Luka Kotnik

Po neurju v Komendi Luka Kotnik

Po neurju v Komendi Luka Kotnik

Po neurju v Komendi Luka Kotnik

Po neurju v Komendi Luka Kotnik

Po neurju v Komendi Luka Kotnik

Po neurju v Komendi Luka Kotnik

Po neurju v Komendi Luka Kotnik

















Območje Komende je neurje zajelo okoli 20.30, ko so številni ostali brez električne energije, dobava pa je bila prekinjena še tudi danes zjutraj. Do jutra so na območju Komende zabeležili 136 prijav dogodkov, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Močno poškodovanih je več kot 100 objektov, je povedal direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik

Klanec pri Komendi jutro po neurju Luka Kotnik























Sanacija objektov že poteka, prav tako zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Kot je pojasnil Behin, so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov.

Za vse informacije in pomoč se občanke in občani Komende lahko obrnejo na telefonsko številko: +38641625199. - občina Komenda.

Danes pa pridejo tudi tri specialna vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju, na poti pa je tudi ekipa z droni, ki bo v celoti posnela območje, je še pojasnil.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Civilna zaščita z mehanizacijo na terenu Luka Kotnik

Direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin in župan Komende Jurij Kern. Luka Kotnik



"Škoda je ogromna, predvsem so nastradale vasi Nasovče, Breg, Klanec, Potok in del Komende," pa je povedal župan Komende Jurij Kern. Ocenjujejo, da bo potrebnih kar nekaj dni za osnovno sanacijo, potem pa bodo morali prebivalci poiskati krovce, da se bo stanje normaliziralo. Po njegovih besedah niso bile poškodovane le strehe, pač pa je tudi ogromno skoraj podrtih sten na hišah in bo sanacija zelo obsežna. Kern nima podatkov, da bi bila v neurju kakšna oseba poškodovana, so pa zabeležili kar nekaj težav v hlevih, kjer je prišlo do pogina živali, predvsem perutnine.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Jutro po neurju v Komendi Bobo

Jutro po neurju v Komendi Bobo

Jutro po neurju v Komendi Bobo

Jutro po neurju v Komendi Bobo

Jutro po neurju v Komendi Bobo

Jutro po neurju v Komendi Bobo











Gasilske enote iz domače in okoliških gasilskih zvez so se zjutraj zopet zbrale v Gasilskem domu Moste, kjer je glavni operativni štab, sporoča občina Kamnik. "Po prevzemu nalog so se enote že odpravile na teren, kjer je šele jutro pokazalo vse posledice včerajšnjega katastrofalnega neurja. Škoda na objektih in ostali infrastrukturi je ogromna."

Poziv občine: Poskrbite za svojo varnost

"Občino Komenda je nocoj znova prizadela huda vremenska ujma! Najhuje je bil prizadet zahodni del občine. Odkriti so bili številni gospodarski in stanovanjski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene, določeni deli občine pa so še vedno brez električne energije. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana je bila tudi Državna civilna zaščita. Občanke in občane pozivamo, da v prvi vrsti poskrbijo za svojo varnost," so že zvečer sporočili z občine Komenda. Kot je razvidno s fotografij, je veter lomil drevesa in električne drogove, odkrival strehe in prevračal prometne znake. Ceste so bile prekrite z vejevjem.

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Samo do 23. ure so v Komendi zabeležili največje število prijavljenih dogodkov – več kot 100. "V primeru, da potrebujete nadomestno prenočišče, bencinski ali dizelski agregat, se obrnite na telefonsko številko +38641625199. Brezplačno folijo za prekrivanje strehe lahko prevzamete v Gasilskem domu PGD Moste," še obvešča kamniška občina.

"Apokalipsa, sodni dan"