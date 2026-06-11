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Slovenija

'V Komendi je bila apokalipsa, sodni dan'

Komenda, 11. 06. 2026 07.22 pred 12 minutami 3 min branja 57

Avtor:
Nikita Leban STA
Po neurju v Komendi

V neurju, ki je v noči na četrtek besnelo nad Slovenijo, sta najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Razsežnost posledic je bila vidna šele danes zjutraj. Močan veter je s streh odpihnil kritino in jo pometal na cesto, nekatere lesene konstrukcije pa vseh sil niso zdržale. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana je bila tudi Državna civilna zaščita. "Občanke in občane pozivamo, da v prvi vrsti poskrbijo za svojo varnost," so že zvečer sporočili z občine Komenda. Po besedah tamkajšnjega župana Jurija Kerna je škoda ogromna. Podatkov o poškodovanih ni.

Območje Komende je neurje zajelo okoli 20.30, ko so številni ostali brez električne energije, dobava pa je bila prekinjena še tudi danes zjutraj. Do jutra so na območju Komende zabeležili 136 prijav dogodkov, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Močno poškodovanih je več kot 100 objektov, je povedal direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.

Sanacija objektov že poteka, prav tako zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Kot je pojasnil Behin, so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov.

Za vse informacije in pomoč se občanke in občani Komende lahko obrnejo na telefonsko številko: +38641625199.  - občina Komenda.

Danes pa pridejo tudi tri specialna vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju, na poti pa je tudi ekipa z droni, ki bo v celoti posnela območje, je še pojasnil.

"Škoda je ogromna, predvsem so nastradale vasi Nasovče, Breg, Klanec, Potok in del Komende," pa je povedal župan Komende Jurij Kern. Ocenjujejo, da bo potrebnih kar nekaj dni za osnovno sanacijo, potem pa bodo morali prebivalci poiskati krovce, da se bo stanje normaliziralo. Po njegovih besedah niso bile poškodovane le strehe, pač pa je tudi ogromno skoraj podrtih sten na hišah in bo sanacija zelo obsežna.

Kern nima podatkov, da bi bila v neurju kakšna oseba poškodovana, so pa zabeležili kar nekaj težav v hlevih, kjer je prišlo do pogina živali, predvsem perutnine.

Gasilske enote iz domače in okoliških gasilskih zvez so se zjutraj zopet zbrale v Gasilskem domu Moste, kjer je glavni operativni štab, sporoča občina Kamnik. "Po prevzemu nalog so se enote že odpravile na teren, kjer je šele jutro pokazalo vse posledice včerajšnjega katastrofalnega neurja. Škoda na objektih in ostali infrastrukturi je ogromna."

Poziv občine: Poskrbite za svojo varnost

"Občino Komenda je nocoj znova prizadela huda vremenska ujma! Najhuje je bil prizadet zahodni del občine. Odkriti so bili številni gospodarski in stanovanjski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene, določeni deli občine pa so še vedno brez električne energije. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana je bila tudi Državna civilna zaščita. Občanke in občane pozivamo, da v prvi vrsti poskrbijo za svojo varnost," so že zvečer sporočili z občine Komenda.

Kot je razvidno s fotografij, je veter lomil drevesa in električne drogove, odkrival strehe in prevračal prometne znake. Ceste so bile prekrite z vejevjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Samo do 23. ure so v Komendi zabeležili največje število prijavljenih dogodkov – več kot 100.

"V primeru, da potrebujete nadomestno prenočišče, bencinski ali dizelski agregat, se obrnite na telefonsko številko +38641625199. Brezplačno folijo za prekrivanje strehe lahko prevzamete v Gasilskem domu PGD Moste," še obvešča kamniška občina.

"Apokalipsa, sodni dan"

Eden najbolj prizadetih krajev je Klanec pri Komendi, ki je popolnoma opustošen, nam je sporočila tudi bralka Maja. "Tam je pol vasi podrte, dobesedno. Česa takšnega še nisem videla," nam je povedala. Do očetove hiše ni mogla priti, zato je vozilo parkirala nekaj 100 metrov stran. "Apokalipsa, sodni dan. V 60 letih, kolikor je star moj oče, še ni bilo tako. Nihče od domačinov se ne spomni česa takšnega," je povedala.

Po njenih besedah je cesta polna električnih drogov: "Dobesedno čez žice sem plezala, dobesedno poligon, da sem se peš dokopala do domačega naslova."

Burno vremensko dogajanje je bilo tudi v drugih delih države.

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KOMENTARJI57

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Julijann
11. 06. 2026 09.09
Sklad za naravne nesreče RS bo potreboval vse več denarja. Gre za take škode, katere same občine nikakor ne zmorejo sanirati.
Odgovori
+1
1 0
Semek
11. 06. 2026 09.06
tisti ki so na sociali zdravi mladi na kamion in pomagat obcini.
Odgovori
+3
6 3
PomisliNaSonce
11. 06. 2026 09.01
Tiste stare razpadajoče bajture nič popravljat in pokrivat...in se zgovarjst na spomeniško varstvo. Če v hiši ni življenja, je sonce tud čuva ne. Preprosto
Odgovori
+4
5 1
M1111
11. 06. 2026 08.58
Ljudje imajo te strehe na hitro skupaj spacane. Na eni sliki vidim celo sončne panele, pod kritino pa sploh nimajo obite strehe. Jaz sem ravno prejšnji teden zamenjala streho in sem zahtevala, da mi celo streho obijejo z deskami.
Odgovori
+3
4 1
R2IQ
11. 06. 2026 08.58
Ostali brez elektrike? To kaže kako slabo je investicijsko vzdrževanje pri SLO elektro distributerjih. Da ne govorim, kako so v 50 letni zamudi kar se tiče upralvjanja elektro-energetskih storitev, predvsem pa totalno nepripralvjeni za trenutna kibernetska tveganja. Ne samo tehnično temveč tudi pri dojemanju teh tveganj.
Odgovori
+2
2 0
Misanthrope
11. 06. 2026 08.58
Vedno iste slike. Nekje na vasi, večino podrtega so hlevi.
Odgovori
-2
1 3
misekmali
11. 06. 2026 08.55
Na obali pa niti kapljice dežja.
Odgovori
+3
3 0
jank
11. 06. 2026 08.53
A je Janša z njegovimi že objavil fotko z lopato v roki kot je počel ob poplavah?
Odgovori
-6
6 12
Jernej Sekirnik
11. 06. 2026 08.52
v moji mladosti so bile tako redke toče, da si pozabil na njo, zdajle najmanj 3-4 krat na leto.
Odgovori
+7
7 0
Jernej Sekirnik
11. 06. 2026 08.50
državni alarmni sistem SI-Alarm spet ni sprožil, pa toliko močno preplačano, na kupe milijonov....
Odgovori
+12
13 1
jank
11. 06. 2026 08.53
Novi minister Hajdinjak še tega ne ve.
Odgovori
-6
4 10
Jernej Sekirnik
11. 06. 2026 08.44
samo kako imajo šlampasto nove strehe narejene.
Odgovori
-3
4 7
robinhud
11. 06. 2026 08.49
zakaj se sekiraš?
Odgovori
-3
2 5
Jernej Sekirnik
11. 06. 2026 08.42
vsako leto je hujše, toča in dež je šel vodoravno zaradi strašno močnega vetra, tako butalo v žaluzije in fasado, da groza. Dvojna mrežica v fasadi se obrestuje. To bo moralo biti standard - dvojno armirana fasada.
Odgovori
+6
6 0
Vrtni a
11. 06. 2026 08.42
Bogi ljudje. Kamlu se ne bomo več veselili poletja in bomo samo upali, da mirno mine.
Odgovori
+9
9 0
Primula1
11. 06. 2026 08.42
Ko so znanstveniki opozarjali, da smo minuto pred 12. so se jim vsi smejali in jih označevali za teoretike zarot. Sedaj, ko smo čez 12. in ko nam je narava zaradi porušenega ravnotežja pokazala svojo moč, so vsi presenečeni.
Odgovori
+5
8 3
jank
11. 06. 2026 08.41
Imamo oblast, ki podnebnih sprememb ne priznava in ki je proti t.i. zelenemu terorizmu. Poletje se še ni prav začelo, kaj šele bo! Grims pa nam razlaga, da smo v ledeni dobi.
Odgovori
-4
8 12
golobove drobtinice
11. 06. 2026 08.49
A ni danes mrzlo?
Odgovori
+8
8 0
Normalka
11. 06. 2026 09.03
Ne razumeš pojma podnebnih sprememb in posledic v obliki nepredvidljivih ekstremov, kajne? Predvidevam, da si volil desno.
Odgovori
-1
2 3
Normalka
11. 06. 2026 09.04
Odlična opazka. Ni kaj dodati.
Odgovori
-1
2 3
golobove drobtinice
11. 06. 2026 09.16
Vreme na zemlji se spreminja že milijone let in tu ni bilo nobenega vpliva človeka.
Odgovori
0 0
Divji petelin
11. 06. 2026 08.38
Vse skupaj je veliko sranje in še slabše bo. Dejstvo je da se je vreme spremenilo, več je teh neviht...po drugi strani pa se vidi, da so ostrešja slabo oziroma ne dovolj dobro narejena, tesnjena...itd. za to pa je potrebno poskrbeti sam...ni druge. Jaz imam doma narejeno res maksimalno, sem na goznato vetrovnem območju; pa nikdar nisem siguren, da ne bo kaj slabega. Seveda pa je po vsaki hudi uri potrebno pregledati stanje na hiši,...
Odgovori
+7
8 1
Rde?a pesa in hren
11. 06. 2026 08.37
Ja tega bo vedno več. Smo komaj junija pa je že začelo. Sicer pa je zanimivo videti, da nekateri objekti so zdržali, drugi ne. Nekatere strehe so ostale druge ne. Razlika je v "krovcu" in krovcu, profesionalncu. KI ve, kaj dela. Sam v naši deželi je običajno tako, da je mojstrov zelo veliko, tapravih pa zelo malo. Smo pač dežela Martina Krpana, kr nekajk, povprek. Resnega prostopa, firm in tudi resne politkke je za prgišče. Vse ostalo je slovansko - balkanska kultura. Drugač ep aja, vsem, ki jih je prizadela nesreča želim vse najboljše in da škodo čimprej odpravijo.
Odgovori
+9
10 1
Lux_43
11. 06. 2026 08.36
Kam smo prišli. Poletja sploh niso več zabavna, al so neurja, ali pa ekstremna vročina... Poslušajte malo že enkrat znanstvenike, sicer o tem so najbolj pametni v parlamentu ravno resničarji in ostali propadli kelnarji k so prišli čez sito volilnega sistema. Itak.
Odgovori
+2
7 5
Rde?a pesa in hren
11. 06. 2026 08.53
Prepozno. Na luxus, ki ne bo več trajal dolgo, smo se navadli preveč.
Odgovori
+1
3 2
abcdef321
11. 06. 2026 08.33
Mene pa zanima zakaj za taka neurja ne zazvoni alarm na telefonih? Sploh sedaj, ko je polno turistov, mi smo že nekako pričakovali, marsikoga pa bi lahko to ujelo sredi gozda!
Odgovori
+12
12 0
Rde?a pesa in hren
11. 06. 2026 08.53
Zato, ker smo banana republika., zato. Mešanica slovansko balkanske kulture-
Odgovori
+2
2 0
Sanuka
11. 06. 2026 08.32
grozno, bogi ljudje. pomoje ni hujšega gledat naravo kako pustoši ti pa si nemočen proti njej.. Srečno vsem 🍀🍀
Odgovori
+9
9 0
jank
11. 06. 2026 08.37
+++++
Odgovori
+1
3 2
Normalka
11. 06. 2026 09.06
Res je. Le da nismo nemočni, le preveč neumni. Prav poslušajmo Trumpa, potem pa trepetajmo in jokajmo. A izbira je naša.
Odgovori
+0
2 2
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