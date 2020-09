Pogačar ponos vseh: v Komendi mu že pripravljajo presenečenje

Kako ponosni so na 22-letnika domačini, bodo od danes naprej lahko prebrali vsi vozniki, namenjeni v to malo gorenjsko občino. Da ne bo pomote, da se ve, kje je doma eden najboljših kolesarjev na svetu, so poskrbeli tudi občinski uradniki. Najbolj fotografirana točka kraja je po novem postalo krožišče, ki so ga okrasili z navijaškimi napisi ob drevo pa postavili belo kolo.