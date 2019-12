V Komendi potrdili drugi primer ošpic, tokrat zbolel vrtčevski otrok

Po poročanju TV Slovenija je tokrat zbolel predšolski otrok, ki obiskuje vrtec Mehurčki v Komendi. Otroci, ki so bili z njim v stiku in niso cepljeni, imajo veliko možnosti, da bodo zboleli. Nov primer ošpic je bil na Nacionalni inštitut za javno zdravje prijavljen že v torek, dan pozneje so obvestili tudi vodstvo vrtca. Ti so starše obvestili po elektronski pošti skupaj s priporočili za ukrepanje, še poroča TV Slovenija.