V Koper priplula luksuzna velikanka, ki gostom ponuja tudi gokart stezo

Potniška ladja Norwegian Viva, ki je kot prva od sedmerice potniških ladij, napovedanih za september, priplula v Koper, tvori jedro nove generacij ladij, pri katerih je poudarek na energetski učinkovitosti s ciljem zmanjšati porabo med obratovanjem in zmanjšati vpliv na okolje.

Velikanka, ki so jo med plutjem po hrvaških vodah poimenovali "vesoljska pošast", tehta 143.500 ton, v dolžino pa meri skoraj 300 metrov. Plovilo je bilo izdelano v letošnjem letu, na krovu ima 107 apartmajev, ki jih je oblikoval eden najbolj znanih italijanskih oblikovalcev Piero Lissoni, sprejme pa lahko 3219 gostov. Ti lahko med drugim uživajo tudi v ogromnem bazenu, spa centru in celo na dirkalni stezi, ki je postavljena na palubi. Ponuja pa tudi 11 različnih restavracij.

Križarka se je na prvo plovbo podala v začetku avgusta, ko je izplula iz Trsta. Njen prvi cilj je bil Split, med drugim pa se je ustavila tudi v Zadru. Po Sredozemlju bo velikanka plula vse do novembra, nato pa se bo usmerila proti Karibom.

"Naš slogan je "Zaživi" in verjamemo, da bodo naši gostje, ki bodo križarili po nekaterih najbolj živahnih mestih v Evropi in na Karibih, storili prav to," je dejal predsednik podjetja, ki stoji za križarko, David J. Herrera. "Boter" ladje je pevec Luis Fonsi, ki jo bo uradno "krstil" novembra.

Na koprskem potniškem terminalu je sicer za mesec september napovedanih sedem prihodov potniških ladij, ki bodo v Koper pripeljale 14.350 potnikov iz celega sveta. Razen Norwegian Viva so vse stare znanke koprskega pristanišča.