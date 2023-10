V Koper priplula največja potniška ladja doslej: pripeljal več kot 4500 potnikov

Veliko potniško ladjo Norwegian Epic, ladjarja Norwegian Cruise Line, so zgradili leta 2010, obnovili pa 10 let kasneje, sporočajo iz Luke Koper. K nam je v soboto priplula iz Trsta, nato pa je pot nadaljevala proti Dubrovniku, kamor je prispela v nedeljo zjutraj.

Velikanka je v Koper na krovu pripeljala več kot 4500 potnikov, za katere skrbi 1500 članov posadke. Svojim potnikom sicer proti luksuznih restavracij ponuja tudi spa, nakupovalno središče, vodni park, kazino in številne druge aktivnosti.

Kot poročajo Primorske novice, so Norwegian Epic ob tej priložnosti na krovu obiskali tudi podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič in nekateri drugi predstavniki Mestne občine Koper, Luke Koper in ladijskega agenta.

Koper je sicer v tem mesecu gostil že več potniških ladij, a tako velike v pristanišču še niso imeli. Dan za norveško velikanko pa je sicer Koper kot zadnja v tem mesecu prvič obiskala še potniška ladja Viking Neptune ladjarja Viking Cruises. Tudi ta je sicer zvečer že zapustila naše pristanišče in je trenutno na poti Zadar.