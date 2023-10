V Koper so znova priplule kar štiri potniške ladje hkrati. Čeprav v svetu križarjenj spadajo med manjše, vsaka sprejme po 650 potnikov, so zasedle celoten potniški terminal, pa tudi del operativne obale koprskega pristanišča. Potniki so si po prihodu kot običajno ogledovali mesto, precej "fino" pa se jim je zdelo tudi to, da so sami atrakcija.