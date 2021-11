V stolni cerkvi v Kopru končana postavitev največjih orgel v Sloveniji

Gre za večletni projekt, ki se je začel jeseni 2017, ko se je koprska župnija prijavila na razpis za dodelitev koncertnih orgel slovite Tonhalle iz Zuricha. Po tem, ko so bili na razpisu uspešni, se je začel dolg postopek, od prevoza, urejanja kora, pa vse do postavitve in večmesečne uglasitve. Sedaj je vse nared, prvič se bodo v vsem svojem razkošnem zvoku predstavile ta konec tedna.