V koprski stolnici pričeli s postavitvijo največjih cerkvenih orgel v Sloveniji

V Kopru so se začela dela za postavitev največjih cerkvenih orgel v Sloveniji, ki jih je koprski stolnici podarila slovita Tonhalle iz Züricha. Trenutno delajo nov kor, ki bo moral biti dovolj velik, da bodo na njem orgle, težke kar 16 ton. Za župnijo je to velika pridobitev, orgle pa ne bodo namenjene zgolj cerkvenim obredom, ampak tudi koncertom in ostalim kulturnim dogodkom.