V koprski zapor na obisk ministrica Katičeva

Zadnje dni minulega leta sta pripornika Dragan Milosavljević in Damjan Mitrović, ki sta bila v priporu od 26. avgusta oziroma 12. septembra lani, pobegnila iz koprskega zapora, po tem ko sta dlje časa žagala rešetke na oknu v njuni sobi. Ko sta jih uspela prežagati, sta se z vrvjo iz rjuh spustila na notranje dvorišče zapora, nato pa se s pomočjo zabojnikov za smeti, vrvi in starih vzmetnic povzpela prek rezilne žice. Da ju ni več v zaporu, so ugotovili ob sobotnem jutranjem bujenju in deljenju zajtrka.

Kaj vse je šlo narobe?

Kasnejši interni nadzor v koprskem zaporu, ki ga je odredil Podržaj, je razkril, kaj vse je šlo narobe, da je pripornikoma uspel tako gladek pobeg. Med drugim sistem videonadzora ni imel vklopljene funkcije zaznavanja gibanja, ki bi lahko sprožil dodatno opozarjanje pravosodnih policistov, pravosodni policisti v nočni izmeni tudi vsaj dve uri niso opravljali svojega dela, zaradi česar niso opazili pobega. V zavodu tudi niso izvajali rednega nadzora rešetk na oknih, prav tako so zaprtim dovolili, da so na rešetke obešali oblačila in brisače.

Ugotovitve nadzora so že 'odnesle' direktorja koprskega zapora Dušana Valentinčiča. Ta je napovedal upokojitev. Očitki pravosodnih policistov, ki odgovornost za vse nepravilnosti v zaporu zavračajo, so leteli tudi na Podržaja. Ta za zdaj ima podporo ministrice Katičeve. Danes jo bo tudi spremljal na obisku v Kopru. Je pa ministrica zahtevala pregled stanja tudi v drugih zavodih za prestajanje kazni. Od Podržaja poročilo o tem pričakuje v doglednem času.