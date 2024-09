V koprsko pristanišče priplula tisoča potniška ladja

Na sprejemu tisoče potniške ladje so bili prisotni župan mestne občine Koper Aleš Bržan , predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan in direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak.

Potniška ladja Norwegian Pearl, ki v dolžino meri 294 metrov, velja za srednje veliko ladjo. Sprejme lahko 2344 potnikov, ki plujejo v spremstvu več kot tisoč članov osebja. Zgradili so jo leta 2006, pred tremi leti pa je bila deležna prenove. Za udobje in zabavo potnikov skrbijo s pestro kulinariko, kuhinja je odprta 24 ur na dan, nočnim klubom, igralnicami in bazeni, je navedeno na njihovi spletni strani.