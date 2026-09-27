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Slovenija

V Kopru dolg seznam kandidatov, pri SDS še vse odprto

Koper, 27. 09. 2026 13.40 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
M.V.
Mestna občina Koper

Vse kaže, da bo boj za županski stolček na Obali precej oster. Dolg seznam kandidatov je v Kopru, kjer je kandidaturo napovedalo več znanih imen, skupno kar devet kandidatov. Končni seznam sicer še ni znan, saj ga mora potrditi občinska volilna komisija.

Župan Aleš Bržan, ki koprsko občino vodi od leta 2018, se bo potegoval za tretji mandat, a bo tokrat nastopil kot neodvisni kandidat. Njegova protikandidatka bo Mateja Hrvatin Kozlovič, ki trenutno opravlja funkcijo podžupanje. Kandidaturo bo predstavila 15. septembra, podpirata pa jo Gibanje Svoboda ter Lista Zavedno Koper.

Kandidaturo je napovedal tudi politični veteran in predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Boris Popovič v Kopru ne bo kandidiral, se pa v tekmo podaja njegov sin Nik Popovič. Nekdanji župan Kopra ostaja v lokalni politiki in bo na županski položaj ciljal drugje. Napovedal je namreč kandidaturo v izolski občini.

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V SDS še niso podali končne odločitve o svojem kandidatu. Aktualni mestni svetnik Jure Colja je evidentirani kandidat, vendar ga mora potrditi še vodstvo stranke.

Kandidat Socialnih demokratov bo ekonomist Stojan Prinčič. Svoj program naj bi po napovedih stranke predstavil prihodnji teden.

Svojega človeka ima tudi Levica. To je občinski svetnik Alan Medveš, ki je kandidaturo predstavil septembra. Njegov volilni program izpostavlja stanovanjsko politiko, promet, vodooskrbo, mlade ter pregled načrtovanih infrastrukturnih projektov v občini.

Nekdanja podžupanja in svetnica Jasna Softić bo v tekmo za župana vstopila s podporo novoustanovljene stranke Modri in rumeni, medtem ko Pirati v igro pošiljajo Mateja Sukiča.

V Izoli je poleg Popoviča kandidaturo napovedal še Daniel Radešić s podporo Gibanja Svoboda, medtem ko aktualni župan Milan Bogatič ne bo kandidiral za nov mandat.

Drugače pa se je odločil aktualni piranski župan Andrej Korenika, čigar dosedanja lista se je preoblikovala v politično stranko LAK. Nasproti mu bosta po dosedanjih priobčilih stala neodvisni kandidat Robert Smrekar s podporo Oljke - Stranke Slovenske Istre ter Žarko Šajič s podporo liste Piran je naš. Nekaj časa se je omenjala tudi poslanka Meira Hot, ki pa doslej kandidature ni potrdila.

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KOMENTARJI8

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Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 14.20
Tomšič in Pučnik se obračajo v grobu!
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+1
1 0
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 14.20
Vsak ki kandidira na listi SDS mora pripeljati 8 novih članov stranke SDS, da se včlanijo v stranko SDS! Bolana pukljarija!
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+1
1 0
JApajaDAja
27. 09. 2026 13.59
nekateri v piranu vladajo že brez volitev.....
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
27. 09. 2026 13.44
Primorci so srčni ljudje, pa raje volijo levo. Ostati bi morala priključitev primorske tako je edino pravilno.
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-2
2 4
MEDKO
27. 09. 2026 14.05
Praznik je bil ustanovljen leta 2005 kot vrnitev in tako naj tudi ostane. Nič se ni priključilo ampak se vrnilo tam kjer je že bilo. Ne kot država ampak kot narod.
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+2
2 0
Vera in Bog
27. 09. 2026 14.07
Zakaj vrnitev če so se ljudje borili???
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-3
0 3
Vera in Bog
27. 09. 2026 14.08
Priključili so ozemlja ki prej nikoli niso bila slovenska !
Odgovori
-1
0 1
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 14.21
Ti si veleizdajalec 138 nick, tako kakor tvoj vodja jajo! Že piranski zaliv ste prodali Hrvatom!
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0 0
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