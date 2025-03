V Kopru dva shoda: eden proti splavu, drugi za pravico do tega

Drugi Pohod za življenje je potekal pod geslom Človek že od spočetja. Pohod sta nagovorila koprski škof Peter Štumpf in evropski poslanec Branko Grims . Voditeljica Pohoda za življenje Urša Cankar Soares je izpostavila, da ti pohodi spodbujajo veselje do življenja in rešujejo življenja. Zavzela se je za pomoč mamam in očetom v stiski, da bi se lahko odločali za rojstva svojih otrok, so sporočili organizatorji.

Prav tako v Kopru se je kot odziv na ta pohod odvil feministični shod pod geslom Branimo reproduktivne pravice. V Socialistrskem bralnem krožku so na njem dejali, da se poskusi podrejanja ženske populacije in odvzemanja reproduktivnih pravic vrstijo, kljub temu da vse izmed njih še zdaleč niso dosežene. Opozorili so, da je pravica do splava trdo priborjena pravica, ki je predpogoj za odpravo podrejenega položaja žensk.

"Marsikatera ženska v Sloveniji nima ginekologa ali osebnega zdravnika, menstrualni izdelki so plačljivi, javne storitve in skrbstveni sektor sta vse šibkejša, zaradi česar je vse več posameznic prisiljenih v dvojno delo, mezdno v službi in brezplačno doma," so sporočili. Ob tem so Pohod za življenje označili za "neposreden napad na ženske pravice in samostojnost".