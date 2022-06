V Kopru julija pričakujejo enajst potniških ladij

V začetku meseca pričakujejo še potnike z Riviere, na kateri lahko potniki uživajo v desetih različnih jedilnicah, različnih barih, salonih, kulinaričnem centru, zdravilišču Canyon Ranch, za odlično fizično pripravljenost pa lahko poskrbijo v fitnesu in bazenu, priplula pa bo tudi ladja Mein Schiff 5 ladjarja TUI Cruises, ki bo na svojem krovu v mesto pripeljala 2500 potnikov, za katere skrbi 1030 članov posadke, ki je z 295 metri v dolžino ena izmed večjih ladij, ki so kadar koli obiskale mesto. Z enakim številom potnikov se bo do konca leta vrnila še trikrat. Gostili bodo tudi Celebrity Constellation ladjarja Celebrity Cruises, ki bo pripeljala 2150 potnikov.

Sredi julija bo v Koper priplula tudi P&O Azura, ena večjih potniških ladij britanskega ladjarja P&O Azura. Z njo bo koprske ulice preplavilo 3100 potnikov in 1226 članov posadke. Pripluli bosta tudi dve potniški ladji, in sicer Viking Sea in Azamara Journey. Viking Sea je stara znanka koprskega pristanišča, 228 metrov dolga ladja ladjarja Viking Cruises bo v mesto pripeljala 900 petičnih gostov in 700 članov posadke. Do konca letošnje sezone potniških ladij se bo vrnila še štirikrat.

Za turiste na potniških ladjah Mestna občina Koper ob vsakem prihodu na potniški terminal pripravi tudi dnevne novice, kjer lahko potniki izvejo vse najbolj zanimive aktualne informacije o samem mestu, okolici, trgovinah, gastronomski ponudbi in turističnih krajih, ki jih lahko v času postanka ladje obiščejo.