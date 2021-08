V Kopru nas bo obiskala prva potniška ladja po letu 2019

Po letu 2019 nas bo v petek obiskala prva potniška ladja. Pandemija covida-19 je namreč tudi v koprskem pristanišču ohromila ves potniški turizem. Gre za sicer manjšo luksuzno ladjo po imenu Sea Dream (morske sanje), ki bo na svojem krovu pripeljala približno 50 potnikov, ki so pretežno Angleži in Američani.

V Koper bo iz Rovinja priplula ob 8. uri zjutraj, v mestu pa se bo zadrževala vse do 22. ure, ko bo svojo pot nadaljevala proti Benetkam.

Ladja, ki so jo leta 2015 razglasili za najboljšo ladjo v kategoriji luksuznih ladij za križarjenja, pa bo v naše mesto znova priplula 2. septembra. Za september ostaja napovedan tudi prihod ladje Mein Schiff. Ta bo k nam prišla 27. septembra, prav tako pa ostaja še nekaj prihodov drugih potniških ladij, ki so napovedani za oktober.

"Sicer je bilo v Kopru za letošnje leto sprva napovedanih več kot 50 prihodov potniških ladij, a so jih ladjarji zaradi aktualnih razmer in zapletov s koronavirusom sproti odpovedovali," so dejali na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper. V Mestni občini Koper in Zavodu medtem ostajajo optimistični in upajo, da bo vsaj teh nekaj prihodov znova oživilo živahen turistični utrip v mestu.