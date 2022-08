V Kopru nov vročinski rekord, kaj nam prinašajo prihodnji dnevi?

Toplejše od slane so trenutno sladke vode. Po podatkih Arsa Bohinjsko jezero dosega okoli 24 stopinj, še za stopinjo toplejše je Blejsko jezero, med rekami pa sta najtoplejši Krka in Kolpa, katerih temperatura se popoldne v spodnjem toku dvigne na okoli 26 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za prihodnje dni

Danes bomo imeli veliko sonca, občasno pa bo na nebu tudi nekaj oblačnosti. Prav tako bo še pihal šibak vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. V krajih z burjo se bo popoldne spet ogrelo nad 30 stopinj Celzija, drugod vročine ne bo. V večjem delu Slovenije bomo izmerili od 24 do 29 stopinj Celzija.

Jutri bo veter oslabel. Po sončnem jutru se bo čez dan oblačnost od vzhoda povečala, vendar bo ostalo suho. Nekoliko več spremenljivosti v obliki kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht nam bosta prinesla petek in sobota, ko bo na vreme pri nas vplival višinski ciklon. A že v nedeljo in na praznični ponedeljek bomo spet imeli več sonca in takrat bodo tudi temperature višje. V večjem delu Slovenije se bo ogrelo nad 30, na Primorskem in v nižjih delih vzhodne Slovenije pa lahko tudi do 35 stopinj Celzija.

Od tu naprej je razvoj vremena še zelo negotov. Če se nam bo ciklonsko območje, ki se bo v začetku tedna izoblikovalo nad obalami zahodne Evrope, dovolj približalo, smo lahko v prihodnjem tednu po daljšem obdobju zelo skromnih padavin deležni tudi večje količine dežja. Če pa bo središče ciklona ostalo zahodneje od naših krajev, nas bo zajel nov vročinski val, saj bodo v tem primeru nad nami zapihali južni vetrovi, s katerimi se bo k nam širil vroč zrak iznad Sredozemlja in severne Afrike.