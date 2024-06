V Kopru odprli dva bloka, ki ponujata 91 neprofitnih stanovanj

Projekt državnega stanovanjskega sklada je vreden 18,6 milijona evrov. Od tega je 8,5 milijona nepovratnih sredstev iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Zaradi tega in ugodnega kredita Razvojne banke Sveta Evrope bodo najemnine lahko neprofitne, je povedal direktor sklada Črtomir Remec .

Med projekti v teku se bo v drugi polovici leta končala gradnja 103 stanovanj v Novem mestu, kjer dodatnih 80 stanovanj financira občina. Začenja se gradnja 40 stanovanj na Jesenicah, sledilo bo 36 stanovanj v Lendavi, 80 v Lukovici, 188 v Kranju in prvih 60 od skupaj 400 stanovanj v soseski Glince v Ljubljani. Kmalu bodo šli tudi v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za približno 450 stanovanj v Novem Pobrežju v Mariboru, je še napovedal Remec.

Gradnje se začenjajo na Jesenicah, Lendavi, Lukovici, Kranju in v ljubljanski soseski

Remec upa, da bodo teh 26 milijonov porabili čim prej. Po njegovih besedah so za prijavo na razpis med že pripravljeni projekti v Piranu, Hrastniku in trije večji v Ljubljani.

Kot je še povedal, je nadzorni svet Stanovanjskega sklada RS v torek potrdil nov razpis za lokalne skupnosti, mestne sklade in ostale neprofitne stanovanjske organizacije za različne oblike sofinanciranja v vrednosti 26 milijonov evrov . "Prihaja čas, ko bodo morale lokalne skupnosti prevzeti bistveno večjo vlogo, kot so jo imele sedaj." Opozoril je namreč, da sklad ne more narediti vsega in da potrebuje kadrovske ter finančne okrepitve.

Prijave na razpis za neprofitna stanovanja v Novi Dolinski so zbirali konec maja. Rezultati bodo predvidoma znani 26. septembra. V soseski Nova Dolinska je že zgrajen tudi tretji stolpič, v katerem je 75 stanovanj. Investitor vanj je bil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper. Zaključen je že tudi razpis za omenjenih 75 stanovanj. Republiški sklad medtem napoveduje še gradnjo četrtega bloka. Gradnja te soseske na pobočju je bila sicer tehnično zelo zahtevna, je poudaril Remec.

Stanovanjski sklad RS je od leta 2015 v sodelovanju z drugimi deležniki uspel zagotoviti 5000 dodatnih javnih najemnih stanovanj, je zatrdil Remec. Po njegovih besedah so ambicije za prihodnjih 10 let precej večje, zagotoviti želijo 20.000 stanovanj. "Prvič imamo tudi konkretno podporo in finančno pomoč države," je izjavil. Ob tem pa je posvaril, da "ne smemo izgubiti občutka za realnost in poleteti previsoko".

91 stanovanj je za koprsko občino velika številka, je ocenil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in dodal, da se s stanovanjsko gradnjo krepi tudi razvojni potencial mesta. Napovedal je, da bo država gradnjo četrtega bloka v soseski Nova Dolinska financirala iz proračuna. Kot je minister v preteklosti že napovedal, naj bi od leta 2025 vsako leto v proračunu namenili 100 milijonov evrov za javno najemno stanovanjsko gradnjo.

Z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in razvoj na 30 lokacijah po Sloveniji gradijo približno 1000 stanovanj, ki naj bi bila končana do sredine leta 2025. Kot je povedal Maljevac, so upravičencem doslej izplačali 32 od skupaj 60 milijonov evrov.

Načrtovanih najmanj 4500 dodatnih javnih najemnih stanovanj

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je opozorila, da visoki stanovanjski stroški povečujejo stopnjo revščine v državi in EU. Poudarila je pomen evropskega načrta za okrevanje in odpornost. Del načrta pa je tudi reforma, s katero se Slovenija zavezuje, da bo do sredine leta 2026 zagotovila najmanj 4500 dodatnih javnih najemnih stanovanj, je poudarila.

Razvojna banka Sveta Evrope je do zdaj odobrila Stanovanjskemu skladu RS za 120 milijonov evrov kreditov in tako omogočila gradnjo 1700 stanovanj na 13 lokacijah, je povedal guverner banke Tomaš Boček. Pohvalil je delovanje slovenskega sklada in dejal, da ga imajo v številnih evropskih državah za vzor.