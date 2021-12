V Kopru ponovno odprli stojnice: 'Ne kršimo nobenega odloka'

V Kopru so od minulega konca tedna spet na voljo decemberske dobrote. Kljub temu, da so inšpektorji pred tednom dni zaprli hiške z gostinsko ponudbo, so jih ponudniki ponovno odprli. Da je odločba precej nejasna in v različnih delih celo kontradiktorna pravijo, poleg vsega so dobili sedaj še urnik obratovanja, kar jih v celoti uvršča v gostinsko dejavnost, pravijo. In dokler ta ni prepovedana, bodo tudi sami obratovali.