V Kopru postavili drsališče iz umetne mase

Epidemiološki ukrepi so lani v veselem decembru med drugim odnesli tudi eno od radosti, ki jo imajo zelo radi najmlajši - to je drsanje. Kljub temu, da smo že skoraj maja in se temperature dvigujejo, lahko zamujeno nadoknadite. V Kopru so namreč postavili drsališče, le da je namesto ledu podlaga iz umetne mase. Na gimnazijskem igrišču lahko tako gledamo prizore, ki smo jih vajeni decembra. Kljub temu da mesto ni praznično okrašeno, pa veselje ni nič manjše.

icon-expand