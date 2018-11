V Kopru potrjen drugi krog za Popoviča in Bržana

V koprski mestni občini sta se po preštetih 99,96 odstotka glasovnic v drugi krog županskih volitev uvrstila dosedanji župan Boris Popovič (KJN) s 44,6 odstotka podpore in Aleš Bržan (LAB) s 30,5 odstotka glasov. Na tretje mesto se je s 6,4-odstotno podporo uvrstil Gašpar Gašpar Mišič (Gašpar Gašpar Mišič in skupina volivcev).

Za prvo trojico so se na koprskih županskih volitvah uvrstili Olga Franca (Barbara Verdnik in skupina volivcev) s 5,3 odstotka glasov, Valter Krmac (Oljka) s 4,6 odstotka, Silvano Radin (SDS) z 1,7 odstotka, Alan Medveš (Levica) z 1,3 odstotka in Marijan Križman (SD) z 1,3 odstotka podpore.

Manj kot odstotek glasov so dobili Nevio Miklavčič (SLS) z 0,9 odstotka, Viktor Markežič (SMC) z 0,9 odstotka, Marko Brecelj (Akacije) z 0,8 odstotka, Danijel Sertič(NSi) z 0,6 odstotka in Zlatko Gombar (DD) z 0,5 odstotka glasov.

Sedeži v mestnem svetu pa so pripadli strankam in listam KJN - Koper je naš (13), LAB - Lista Aleša Bržana (9), Levica (2), Oljka (2) ter SDS, Naš Kraj - Lista Gašparja Gašparja Mišiča, SD in Civilno gibanje Skupaj s po enim svetniškim sedežem.

Popoviču, ki so mu izidi vmes kazali naraščanje podpore in celo nakazovali na zmago v prvem krogu, je podpora vmes padla na 46,5 odstotka glasov, nato se je povzpela na okoli 50 odstotkov.

Popovič je sicer po slabi tretjini preštetih glasov, ko mu je kazalo okoli 45 odstotkov podpore, povedal, da imajo"še dva tedna dela"."Upamo, da potem bo zmaga dokončna. Tudi stranka kaže, da je prva, tako da zmaga je, ni pa dokončna," je dodal.

Prav tako je Popovič zatrdil, da ni razočaran, da pa je bilo pri 13 županskih kandidatih "skoraj nemogoče v prvem krogu zmagati".