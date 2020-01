V Kopru pristala zanimiva ameriška vojaška ladja – USNS Carson City

Danes je v pristanišču v Kopru pristala ameriška vojaška ladja USNS Carson City. Gre za hitro transportno ladjo – katamaran, ki jih ameriška vojska uporablja za hitre premike sil.

Carson City je v Kopru na rednem obisku pristanišča oziroma obisku partnerske države, ki jih ameriške ladje izvajajo po celem svetu. Avgusta je v pristanišču bil raketni rušilec USS Porter, reportažo z ladje si lahko preberete na povezavi. Kot so sporočili iz ameriške vojske,"krepitev partnerstev med obiskom pristanišča v Kopru gradi trajne odnose in poudarja našo skupno zavezanost k spodbujanju varnosti in stabilnosti v regiji, hkrati pa išče priložnosti za povečanje interoperabilnosti kot zaveznice Nata".Carson City je ladja razreda Spearhead, gre za razmeroma nove ladje, ki so bile prvič zgrajene pred desetimi leti, v uporabi pa jih je že deset.

Obisk v Kopru

Ladje razreda T-EPF so zgrajene kot neke vrste hitri trajekti, Američani jih imenujejo Expeditionary Fast Transports. Njihova osnova misija je bila prevoz približno 300 vojakov oziroma ene udarne čete z oklepniki. Carson City je bil "uporabljen za prevoz ameriške vojske in marincev za vaje v Italiji, Nemčiji in na Cipru, premikanje opreme zračnih sil iz Italije v Maroko, za misije za pridobivanje licenc pilotov, za prevoz potapljačev in opremo za skupne vaje in številne druge transportne misije".

USNS Carson City v Neaplju. Ladja je sicer dolga 103 metre in široka 28,5 metra. FOTO: Dvids

Ladje tega razreda so namenjene prevozu vojaškega tovora, težkega 550 ton, kar 1200 navtičnih milj s povprečno hitrostjo 35 vozlov. Ladja lahko deluje v plitkih pristaniščih in plovnih poteh, za izkrcanje opreme ne potrebuje zgrajenega pristanišča.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah na ladji ni bilo agentov FBI.

Poveljstvo vojaškega pomorskega transporta za Evropo in Afriko z delovanjem podpira ameriško 6. floto s sedežem v Neaplju v Italiji. "Šesta flota izvaja celoten spekter skupnih in mornariških operacij, pogosto skupaj z zavezniškimi in medresorskimi partnerji, da bi pospešila ameriške nacionalne interese ter varnost in stabilnost v Evropi in Afriki," še pravijo na ameriški ambasadi.

USNS Carson City v Neaplju. Ameriška mornarica ima v načrtu zgraditi 14 ladij tega razreda. FOTO: Dvids