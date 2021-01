V Kopru shod za vnovično odprtje šol: 'Zaprite parlament, ne pa šole'

Okoli 200 Zasavcev je včeraj na stopnicah pri Delavskem domu v Trbovljah pripravilo miren protest zaradi napovedanega zapiranja šol v ponedeljek. S tem so sprožili val protestov, danes so se jim pridružili še na Obali. Množica ljudi, med katerimi so bili tudi otroci, se je udeležila shoda, v katerem so pozvali k odprtju šol za vse.