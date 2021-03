V Kopru prvi doktorski študijski program s področja suicidologije pri nas

Hkrati je to prvi doktorski študijski program s področja suicidologije pri nas, ki zaradi problematike samomorilnega vedenja in potreb po razvijanju visoko kakovostne raziskovalne dejavnosti na tem področju v Sloveniji pomeni pomembno pridobitev.

Nov doktorski študijski program bodo izvajali na fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v sodelovanju z Inštitutom Andrej Marušič - Slovenskim centrom za raziskovanje samomora, so sporočili s primorske univerze.

Koordinatorka programa Vita Poštuvan je ob tem poudarila, da je prednost programa velika izbirnost vsebin glede na raziskovalna področja, s katerimi se študenti profesionalno ukvarjajo.

Program tako vključuje široko paleto izbirnih predmetov, ki pokrivajo specializirane tematske sklope, ki so neposredno ali posredno vezani na področji suicidologije in duševnega zdravja. Doktorandi bodo na ta način pridobili kompetence za prenos teoretičnih znanj s specializiranih področij v prakso ter za povezovanje z drugimi znanstvenimi vedami, so še zapisali na primorski univerzi.