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Slovenija

V Kopru več kot 40 stopinj Celzija, s torkom večina Slovenije v rdečem

Ljubljana, 03. 08. 2026 09.34 pred eno minuto 2 min branja 7

Avtor:
N.L. STA
Napoved temperature

V Kopru in na Jezerskem so v nedeljo izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Izrazit vročinski val, ki je Slovenijo zajel ob koncu julija, se bo predvidoma nadaljeval do vključno četrtka, 6. avgusta, napovedujejo na Arsu.

Medtem ko je bila temperatura v nedeljo v večjem delu države za kakšno stopinjo nižja kot dan prej, je bilo na Primorskem zaradi nočne burje že v jutranjih urah zelo vroče. Burja je pihala tudi dopoldne, 40,1 stopinje Celzija so na Markovcu izmerili med 12. in 13. uro, je za STA povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Anže Medved. Zgodaj popoldne pa je zapihal maestral in se je temperatura spustila na 36,5 stopinje Celzija.

Novi rekordi

Dosedanji absolutni temperaturni rekord za merilno mesto Markovec je bil sicer postavljen 5. avgusta 2017 pri 38,8 stopinje Celzija, je na družbenem omrežju Facebook sporočil Arso.

Temperaturni rekord je padel tudi na Jezerskem, kjer so na Arsu v nedeljo popoldne izmerili 34,3 stopinje Celzija. Absolutni temperaturni rekord za ta kraj je bil pred tem izmerjen 3. avgusta 2013 pri 33,4 stopinje Celzija.

Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko ublažil, ne pa povsem prekinil.
Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko ublažil, ne pa povsem prekinil.
FOTO: Bobo

Ekstremna vročina se seli na vzhod

Dežurni meteorolog na Arsu Medved je pojasnil, da se vročinski val zdaj seli proti vzhodu države, kjer bi lahko v prihodnjih dneh izmerili nove krajevne rekorde.

Arso za danes sicer napoveduje najvišje dnevne temperature od 33 do 39 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih, kjer velja rdeče opozorilo, za preostali del države pa je Arso zaradi visokih temperatur izdal oranžno opozorilo.

Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije.

V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.

Konec tedna nekoliko nižje temperature, a vročinski val se bo nadaljeval

Do četrtka bo najvišja temperatura po Sloveniji večinoma od 34 do 39 stopinj Celzija, srednja dnevna temperatura pa (z izjemo severozahoda) od 28 do 30 stopinj Celzija, so sporočili z Arsa.

"Rdeča stopnja vremenskega opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo bo od torka do četrtka veljala za vse regije, razen za severozahodno, kjer bo ostala oranžna. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja."

Prvi avgustovski petek bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht ter manjšo osvežitev. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko ublažil, ne pa povsem prekinil.

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KOMENTARJI7

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Masturbator
03. 08. 2026 10.40
A so gasilci izkljucili akumulator?
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-2
0 2
ALEX0000
03. 08. 2026 10.26
Kako pa je v Hrvaški?
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+2
2 0
Bbcc123
03. 08. 2026 10.18
Poslušanje stroke pa bi bilo bolje.
Odgovori
+2
2 0
Mio56
03. 08. 2026 10.21
naslednih 14 dni je kljucnih!
Odgovori
+2
3 1
Mio56
03. 08. 2026 10.18
Ne da je vroče...sam vi niste na morju! EEE to je krivo!
Odgovori
-1
1 2
trollolll
03. 08. 2026 10.47
ker 35 na morju je milina? eni mate cudne fetise.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
03. 08. 2026 10.02
Lej novica iz slovenije- neprecenljivo!
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+8
8 0
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