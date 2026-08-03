V Kopru več kot 40 stopinj Celzija, s torkom večina Slovenije v rdečem

Medtem ko je bila temperatura v nedeljo v večjem delu države za kakšno stopinjo nižja kot dan prej, je bilo na Primorskem zaradi nočne burje že v jutranjih urah zelo vroče. Burja je pihala tudi dopoldne, 40,1 stopinje Celzija so na Markovcu izmerili med 12. in 13. uro, je za STA povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Anže Medved. Zgodaj popoldne pa je zapihal maestral in se je temperatura spustila na 36,5 stopinje Celzija.

Novi rekordi

Dosedanji absolutni temperaturni rekord za merilno mesto Markovec je bil sicer postavljen 5. avgusta 2017 pri 38,8 stopinje Celzija, je na družbenem omrežju Facebook sporočil Arso. Temperaturni rekord je padel tudi na Jezerskem, kjer so na Arsu v nedeljo popoldne izmerili 34,3 stopinje Celzija. Absolutni temperaturni rekord za ta kraj je bil pred tem izmerjen 3. avgusta 2013 pri 33,4 stopinje Celzija.

Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko ublažil, ne pa povsem prekinil. FOTO: Bobo

Ekstremna vročina se seli na vzhod

Dežurni meteorolog na Arsu Medved je pojasnil, da se vročinski val zdaj seli proti vzhodu države, kjer bi lahko v prihodnjih dneh izmerili nove krajevne rekorde. Arso za danes sicer napoveduje najvišje dnevne temperature od 33 do 39 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih, kjer velja rdeče opozorilo, za preostali del države pa je Arso zaradi visokih temperatur izdal oranžno opozorilo.

Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.

Konec tedna nekoliko nižje temperature, a vročinski val se bo nadaljeval

Do četrtka bo najvišja temperatura po Sloveniji večinoma od 34 do 39 stopinj Celzija, srednja dnevna temperatura pa (z izjemo severozahoda) od 28 do 30 stopinj Celzija, so sporočili z Arsa.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Verjetnost za padavine Arso

Napoved temperature Arso



"Rdeča stopnja vremenskega opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo bo od torka do četrtka veljala za vse regije, razen za severozahodno, kjer bo ostala oranžna. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja."

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Vremensko opozorilo Arso

Vremensko opozorilo Arso

