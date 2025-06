V Kopru finale Plazma športnih iger mladih

V Kopru je danes potekal veliki državni zaključek letošnje sezone Plazma športnih iger mladih. Športni park Bonifika so preplavili otroški smeh, radost in športno navdušenje več kot 1300 mladih športnikov, ki so se na regijskih in občinskih tekmovanjih uvrstili med najboljše v Sloveniji, so v izjavi za javnost sporočili organizatorji. Udeleženci so se pomerili v atletiki, igri med dvema ognjema, nogometu, odbojki na mivki, tenisu in šahu.

Najboljši med njimi bodo 20. avgusta odpotovali na veliko regijsko sklepno dejanje v Sarajevo in se tam družili ter tekmovali z vrstniki iz Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Letos se je slovenskih Plazma športnih iger mladih udeležilo kar 58.000 otrok iz 65 občin in 160 šol.

Do konca sezone bo izpeljanih vsega skupaj 206 turnirjev, med njimi 30 dogodkov ZeroWaste, prijaznih do okolja, in več deset tekmovanj v različnih športih - od nogometa in šaha do tenisa, košarke 3 x 3 in rokometa, je v imenu organizatorjev športnih iger mladih poudaril Petar Damjanić.