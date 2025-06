Kardinal, mufti in episkop na skupni molitvi v Kopru

V prvem delu foruma je na okrogli mizi sodeloval tudi nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor . Dejal je, da si je za srečanje verskih voditeljev in politikov na zahodnem Balkanu prizadeval že pred leti, vendar tedaj ni bilo dovolj poguma za to.

"Pozorno spremljam, kaj verski voditelji v teh zapletenih časih počno, in veliko odgovornost imajo na svojih ramenih, tako kot jo imamo seveda tudi mi politiki. Ampak vendarle - cerkve in verski prostori so prostor miru, kontenplacije, prostor iskrenega pogovora, kjer lahko mnogi najdejo uteho in zavetje," je v izjavi za medije poudarila predsednica države.

Med govorci so bili tudi kardinal in beograjski nadškof László Némét , episkop Srbske pravoslavne cerkve Kirilo Bojović , škof evangeličanske cerkve v Srbiji Jaroslav Javorník , sarajevski mufti Nedžad Grabus .

Predsednik SŠK Andrej Saje je dejal, da je forum izjemno pomemben dogodek, ki povezuje vse, ki lahko prispevajo k dialogu in miru. Prisotnost predsednice države pa je za njega dokaz, da je tudi država prepoznala vlogo cerkva in verskih skupnosti. "Današnji forum je korak naprej v dialogu, v spoznavanju. Srečanje pomeni, da se pogovarjamo, da se vidimo, da se medsebojno pogovarjamo, še preden nekaj sklenemo," je dejal.

Na okrogli mizi so spregovorili tudi o družini in demografski ogroženosti držav zahodnega Balkana. Vsi sogovorniki so poudarjali zaskrbljenost zaradi praznjenja celotnih območij, kjer mladih ni ali pa odhajajo v tujino. Prav to pa pomeni tudi propadanje kulture, kot jo poznajo na tistih območjih. Zato so pozvali k temu, da bi mladi dajali večjo pozornost družini in manj kariernim izzivom.

Navzoči na forumu so sprejeli sklepno izjavo, v kateri so poudarili, da se zavedajo nujnosti vzajemnega spoštovanja in praktičnega sodelovanja med pripadniki različnih verskih izpovedi. To potrjujejo številni dobri zgledi iz nelahke zgodovinske izkušnje prebivalcev balkanskega polotoka. Verski voditelji so prvi poklicani gledati onkraj političnih in drugih minljivih načrtov, obenem pa ohranjati stik s tegobami tega sveta.