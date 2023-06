V Kopru zahtevajo ukinitev obstoječe železniške proge skozi Rižansko dolino

Županu je komisija predlagala, naj vztraja pri izvedbi sklepa občinskega sveta, da se obstoječo železniško progo skozi Rižansko dolino zapre, čim bo to tehnično možno, vsaj za prevoze nevarnih tovorov. Rižanskemu vodovodu naj župan naroči, da pridobi novo študijo o ogroženosti vodnega vira po metodah, ki veljajo v EU. Poskrbi naj tudi za izvedbo reševalne vaje, s katero bi ugotovili ogroženost vodnega vira in prebivalstva. Z dodatnim sklepom je komisija opozorila na nedostopnost dokumentov, ki obravnavajo ogroženost vodnega vira.

Vodja ljudske pobude za zaprtje obstoječega tira Janko Sever je ob tem opozoril, da je vzdrževanje proge izredno drago, posodobitev po najnovejših standardih pa skoraj nemogoča. Ob progi je večkrat zagorelo, gašenje požarov na Kraškem robu pa je zelo zahtevno. Vprašal je, kdo bo prevzel odgovornost, če pride do nesreče večjih razsežnosti.

Za obstoječi promet iz pristanišča v notranjost države bo že en sam novo zgrajen tir nekaj časa zadostoval, je poudaril. Pojasnil je, da zmogljivosti nove dvotirne povezave ne bo mogoče izkoristiti do razširitve železniških postaj v Kopru in Divači ter posodobitve proge od Sežane do Ljubljane. Uporabno dovoljenje za zdajšnjo progo je iz leta 1967, ko v koprskem pristanišču še niso pretovarjali kemikalij, je poudaril Sever. Ali so bile pozneje pridobljena kakšna dodatna dovoljenja, komisija ni mogla ugotoviti.

Strokovno nalogo, ki so jo leta 2017 izdelale Slovenske železnice po naročilu Direkcije za infrastrukturo RS, je komisija dobila neformalno, je povedal Hrvatin. Zahtevali so jo kot informacijo javnega značaja, po enem mesecu pa je po uradni poti še niso dobili, je poudaril. Prav tako niso dobili morebitnih drugih dokumentov o problematiki.

Bržan je dejal, da želijo jasne in verodostojne podatke, zato je prav, da se izvede nova študija. Rižanski vodovod bo izvajalca študije poiskal z razpisom, je pojasnil direktor javnega podjetja Martin Pregelj.

Župan je poudaril, da želijo Slovenske železnice in Luka Koper delati več. "Delati več in bolje je težko. Mi kot lokalna skupnost si moramo želeti, da delajo bolje, torej bolj varno, bolj vzdržno," je sklenil.