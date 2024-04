V Kopru zasegli za dva milijona evrov neprijavljenih cigaret

V Koper je iz Turčije prispel zabojnik, ki naj bi vseboval rolete, žaluzije in podobne stvari, a ko so cariniki pošiljko skenirali, so posumili, da se v zabojniku skriva še nekaj drugega. Ob podrobnem pregledu so sume le še potrdili. Pošiljka je namreč vsebovala 10.500.000 kosov cigaret, kar bi na evropskem tržišču doseglo dva milijona evrov.