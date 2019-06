V Kopru že zjutraj 30 stopinj Celzija

Začel se je novi junijski vročinski val, pričakujemo lahko rekorde. Najbolj vroče bo v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature se bodo ponekod lahko dvignile do 38 stopinj Celzija. Vroče bo celo v hribih.

Zajel nas je drugi vročinski val letos. V Kopru so tako danes že ob osmi uri zjutraj izmerili 30 stopinj Celzija. Najvišje temperature se bodo gibale od 31 do 34, na Goriškem do 36 stopinj Celzija.

Napovedani so junijski temperaturni rekordi. FOTO: iStock

Najhujša vročina bo pritisnila jutri v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer se bodo temperature lahko dvignile vse do 38 stopinj Celzija.Najnižje jutranje temperature bodo sicer od 15 do 21, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. In če je v hribih po navadi bolj znosno, tokrat ne bo tako. Na Kredarici bo možen vročinski rekord, ogreje se lahko tudi do 20 stopinj Celzija, je napovedal naš hišni prognostik Rok Nosan. Jutri torej lahko torej pričakujemo nove junijske vročinske rekorde. Trenutno ti znašajo v Ljubljani 35,6, v Ratečah 31,7, v Lescah 33,6, v Postojni 33,8, v Biljah 37 in na Kredarici 17,4 stopinj Celzija.

