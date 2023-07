Kdaj ste se nazadnje kje izgubili? Včasih je to lahko prav prijetno, saj ti da priložnost, da najdeš pravo pot. To izkušnjo lahko dobite tudi v labirintih, ki jih navdušenci vse pogosteje postavljajo v koruzna polja. Zato, da bi obiskovalcem pričarali avanturo in predvsem najmlajšim dali priložnost, da se naučijo orientacije, branja zemljevida in reševanja problemov. Ampak v labirintu lahko najdeš še več. Že od antike je veljalo, da je labirint kraj, kjer lahko srečaš samega sebe.