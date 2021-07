V Kostanjevici na Krki srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške

Predsedniki bodo na pogovoru največ pozornosti namenili okrevanju po pandemiji, ki ga je treba čim bolj izkoristiti za prehod v okolju prijazen trajnostni razvoj, so sporočili iz Pahorjevega urada.

Poleg tega bodo predsedniki razpravljali o pričakovanjih glede konference o prihodnosti Evrope. Velik del konference, ki se je pričela 9. maja, bo potekal v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, zaključila pa se bo spomladi 2022 v času predsedovanja Francije.

Predsedniki Slovenije, Avstrije in Hrvaške naj bi, kot so zapisali v uradu slovenskega predsednika, posebno mesto namenili še krepitvi prijateljskih odnosov med sosednjimi državami ter razmeram v regiji Jugovzhodne Evrope. V tem okviru bodo razpravljali o nadaljevanju evropske perspektive držav Zahodnega Balkana in o varnostnih izzivih v evropski soseščini.

Letošnje srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške je skupno osmo in tretje, ki ga bo gostila Slovenija. Trilateralni srečanji predsednikov sta doslej v Sloveniji potekali leta 2015 v Logarski dolini in leta 2018 v Goriških Brdih.