V Kožbanski kot le z interventnimi vozili, Brice skrbi ponovno deževje

- FOTO: Aljoša Kravanja
Geolog mora oceniti in povedati, koliko plazine še ostaja in kakšno nevarnost to pomeni za promet po že sicer ozki cesti. "Delavci hitijo z odstranjevanjem plazine, ne vemo še, koliko je je. Težava je tudi v tem, da je začelo ponovno deževati, zato ne moremo vedeti, kako se bo obnašal plaz," je povedal Colja.
Zaradi te negotovosti ostaja cesta v Kožbanjski kot še vedno zaprta do prihoda geologa, ki bo ocenil stanje velikega plazu pred Kožbano. Za plazom tako po oceni briškega župana Franca Mužiča ostaja ujetih okoli 150 ljudi, med njimi je tudi 35 šolarjev.
Delavci Kolektorja bodo danes nadaljevali z odstranjevanjem zemljine, ki je zaprla cesto. Gre za dva večja plazova; prvega so uspeli prebiti v sredo okoli poldneva, drugega pa nato zvečer.
V sredinih poznih popoldanskih urah so očistili tudi cesto Vedrijan–Višnjevik do domačije Damjana Koncuta, kjer živi pet ljudi.
Direktorica občinske uprave Občine Brda Anita Manfreda je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedala, da so zabeležili več kot 30 škodnih dogodkov, med katerimi je pet do šest večjih plazov. O višini škode še ne morejo govoriti, to bo znano šele v naslednjih dneh, ko bo stanje ocenila posebna občinska komisija.
Poleg infrastrukture je velika škoda nastala tudi na kmetijskih površinah. Po prvih ocenah je uničenih ali močno poškodovanih okoli deset odstotkov vinogradov, nekaj škode je tudi v sadovnjakih.
V občini Kanal ob Soči začeli s popisovanjem škode
"Ob nedavnem obilnem deževju je na terenu nastalo več primerov škode. Da bomo lahko ustrezno ukrepali in pripravili natančno evidenco, vas prosimo, da nam sporočite vse primere škode, ki so nastali na vaših objektih ali v njihovi okolici (kleti, garaže, zemljišča, dvorišča, dostopi ...)," so sporočili z občine. Prijave zbirajo na e-naslovu: gp@obcina-kanal.si. V prijavi morajo občani navesti osebne podatke, lokacijo škode, kratek opis, obvezno morajo priložiti tudi fotografije nastale škode.
