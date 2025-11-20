V Kožbanski kot le z interventnimi vozili, Brice skrbi ponovno deževje

Do prebivalcev vasi v Kožbanjskem kotu, ki so po ponedeljkovem neurju zaradi plazov ostali odrezani od sveta, lahko dostopajo reševalna vozila. Po delni odstranitvi plazov so cesto v sredo pozno zvečer odprli za nujne intervencije, je povedal poveljnik občinskega štaba CZ Brda Andrej Colja. Danes v Goriških brdih pričakujejo geologa.

Geolog mora oceniti in povedati, koliko plazine še ostaja in kakšno nevarnost to pomeni za promet po že sicer ozki cesti. "Delavci hitijo z odstranjevanjem plazine, ne vemo še, koliko je je. Težava je tudi v tem, da je začelo ponovno deževati, zato ne moremo vedeti, kako se bo obnašal plaz," je povedal Colja. Zaradi te negotovosti ostaja cesta v Kožbanjski kot še vedno zaprta do prihoda geologa, ki bo ocenil stanje velikega plazu pred Kožbano. Za plazom tako po oceni briškega župana Franca Mužiča ostaja ujetih okoli 150 ljudi, med njimi je tudi 35 šolarjev.

Cestne službe so se v sredo zvečer prebile skozi plaz med Peternelom in Pristavim.

Delavci Kolektorja bodo danes nadaljevali z odstranjevanjem zemljine, ki je zaprla cesto. Gre za dva večja plazova; prvega so uspeli prebiti v sredo okoli poldneva, drugega pa nato zvečer. V sredinih poznih popoldanskih urah so očistili tudi cesto Vedrijan–Višnjevik do domačije Damjana Koncuta, kjer živi pet ljudi. Direktorica občinske uprave Občine Brda Anita Manfreda je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedala, da so zabeležili več kot 30 škodnih dogodkov, med katerimi je pet do šest večjih plazov. O višini škode še ne morejo govoriti, to bo znano šele v naslednjih dneh, ko bo stanje ocenila posebna občinska komisija. Poleg infrastrukture je velika škoda nastala tudi na kmetijskih površinah. Po prvih ocenah je uničenih ali močno poškodovanih okoli deset odstotkov vinogradov, nekaj škode je tudi v sadovnjakih.

V občini Kanal ob Soči začeli s popisovanjem škode

